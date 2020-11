1Password: Update erlaubt „Entsperren mit der Apple Watch“

Die App 1Password kennst du wahrscheinlich schon lange. Darin kannst du auf dem iPhone, iPad oder dem Mac Passwörter, Kreditkartendaten, Ausweise oder auch private Notizen verwahren. Damit behält man leicht den Überblick und hat systemübergreifend stets die richtigen Logindaten zur Hand. Nun ist Version 7.7 für macOS verfügbar und wertet die Anwendung weiter auf.

Praktische Neuerung für den Mac

1Password bietet hohe Sicherheit. Dazu ist die App selbst mit einem Passwort gesichert. Dieses kann man entweder eingeben oder, wenn der Mac über Touch ID verfügt, sich per Fingerabdruck einloggen, um Zugriff zu erhalten. Jedoch kann es nervig sein, da dies aus Sicherheitsgründen bei jeder Passwortabfrage notwendig ist.

Mit Version 7.7 lässt man nun auch das Entsperren per Apple Watch zu. Anders als beim Login in macOS ist man hier etwas strikter. Als Voraussetzungen nennt man neben macOS Catalina 10.15 (oder neuer) auch den Sicherheitsschip T1,T2 oder M1, der seit einigen Jahren in den Macs verbaut wird. Du kannst aber auch Touch ID und die Apple Watch parallel verwenden, wobei dann der Fingerabdrucksensor bevorzugt wird.

Daneben bietet das jüngste Update auch eine Verbesserung bei der Nutzung von Safari. Ähnlich Apples iCloud-Schlüsselbund überprüft die Anwendung nun aufgerufene Websites, um Passwörter oder Kreditkarten vorzuschlagen.

Als kleines Extra haben die Entwickler von AgileBits auch kleine Anpassungen am Design vorgenommen, sodass sich die Anwendung besser in das neue macOS Big Sur einfügt.

Grundsätzlich steht 1Password zum kostenfreien Download im Mac App Store bereit, aber man verlangt eine monatliche Gebühr, um alle Funktionen nutzen zu können. Diese beginnt bei 3,99 Euro für Einzelpersonen, wobei das Jahresabonnement für 38,99 Euro günstiger ausfällt. Auch ein Familienabo wird ab 7,49 Euro angeboten.