Exklusivdeal: Surfshark VPN ohne Gerätelimit, mit neuen Funktionen & 2 Monate gratis

Doch beginnen wir von vorne. Bereits die ursprünglichen Fähigkeiten des von Surfshark zur Verfügung gestellten VPN wissen zu überzeugen. Der Dienst stellt dir deine ganz private Verbindung ins Internet, fungiert für dich quasi als Netzwerk innerhalb eines Netzwerks. Du kannst dir das in etwa wie einen Tunnel vorstellen, der deine Geräte (die sogenannten Clients) mit einem Server verbindet. Die Mauern dieses Tunnels sind die Verschlüsselung, damit die gesandten Daten nicht von Dritten ausgelesen werden können. Man könnte sagen, dass es sich um deinen ganz privaten Daten-Highway handelt, auf dem niemand anders fährt und von dem niemand erfährt. Von diesem Sicherheitsvorteil kannst du übrigens nicht nur zu Hause profitieren, sondern auch unterwegs, wie zum Beispiel in offenen Netzwerken, also öffentlichen WLAN-Hotspots.

Zum Deal: Premium-VPN-Abo für 1,99 Euro

All deine Geräte, immer

Neben dem beruhigenden Gefühl, dass deine Daten weder von Kriminellen noch von deinem Provider abgefangen oder gelesen werden können, gibt es noch weitere Vorteile: Du kannst nach außen den Anschein erwecken, dass du dich in einem anderen Land mit dem Internet verbindest und so geografische oder andere Beschränkungen deines Providers umgehen. Auch kann weder dein Provider noch jemand Drittes deinen Datenverkehr verfolgen oder auswerten. In der Konsequenz heißt das: niemand kann deine virtuellen Schritte nachverfolgen.

Der besagte Schutz für dein digitales Leben gilt mit Surfshark für all deine Geräte! Sobald du ein Konto bei dem Anbieter eingerichtet hast, sicherst du dir die Leistungen für iPhone, MacBook, iMac, iPad und alle weiteren Geräte. Nicht unwichtig in einer Zeit, in der wir an verschiedenen Orten mit der unterschiedlichsten Hardware operieren und natürlich überall unseren Datenverkehr sichern möchten.

Das Allround-Sicherheitstool

Doch damit nicht genug. Denn Surfshark unterscheidet sich von den vielen anderen VPNs durch ein umfassendes Sicherheitsangebot. Der Dienst blockiert zum Beispiel lästige Werbung und Malware und schützt dich mit der CleanWeb-Funktion vor Angriffen. Zudem verhindert Surfshark Tracking, dessen Auswirkungen du sicher kennen wirst. Eine Google-Suche nach einem bestimmten Produkt und schon erhältst du normalerweise Werbebanner und andere Nachrichten zu besagtem Produkt in Hülle und Fülle. Verwendest du Surfshark Search, eliminierst du diese nervige Verfolgung. Zudem erhältst du eine Benachrichtigung, wenn deine Daten online weitergegeben werden. Mehr noch: Surfshark schickt dir vierteljährlich einen Sicherheitsbericht zu deinen personenbezogenen Daten, um unter anderem deine E-Mail-Konten zu schützen. Alle Fähigkeiten von Surfshark hier aufzulisten, würde den Rahmen sprengen, aber der Zugriff auf zensierte Inhalte, der sichere IPTV-Zugriff oder die Vermeidung von lästigen Pop-Ups sind nur ein paar der weiteren Werkzeuge im Surfshark-Sortiment.

Surfshark One

Unter den in den letzten Monaten hinzugekommenen neuen Produkten des Unternehmens ist mit Surfshark One auch ein besonders leistungsfähiges Tool, das alle Sicherheitsprodukte des Unternehmens bündelt. Es schützt per VPN deine Online-Privatsphäre, per Antivirus-Programm all deine Geräte vor Bedrohungen, lässt dich gesichert das Netz durchstöbern, ohne Spuren zu hinterlassen, und benachrichtigt dich, wenn Datenpannen auftreten. Solltest du zum Beispiel schädliche Apps oder Dateien laden, erhältst du von Surfshark direkt eine Nachricht. Mit Surfshark One kannst du auch geplante Scans durchführen, damit du fortlaufend vor Viren geschützt bist. Derartige Scans musst du dabei nicht immer auf deine gesamten Computerinhalte anwenden, du kannst auch lediglich schnell und einfach häufig verwendete Ordner durchleuchten lassen.

Das Angebot

Solltest du den besagten Schutz auch für deine Geräte wollen, hat Surfshark derzeit ein ziemlich unschlagbares Angebot für dich: Als Mac Life-Leser erhältst das Sicherheits-Abonnement 24 Monate lang für nur 1,99 Euro pro Monat, was einem Rabatt von stolzen 82% entspricht. Für Neukunden legt Surfshark sogar noch zwei zusätzliche Monate obendrauf!