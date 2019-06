Mit Support für iOS 13: Jetzt günstig ein iPhone 6s kaufen. Bei Saturn bekommen Sie momentan günstig ein iPhone 6s in unterschiedlichen Farben für je 289 Euro mit 32 GB Speicher. Sparen Sie sich die Versandkosten in Höhe von 1,99 Euro, indem Sie das Smartphone in ein Ladengeschäft liefern lassen. Vereinzelt werden Sie noch leicht günstigere Preise finden. Doch bei Saturn haben Sie im Notfall ein Ladengeschäft, zu dem Sie das Gerät in Garantiefragen auch auf direktem Weg bringen können. Das Smartphone unterstützt in jedem Fall das im Herbst kommende iOS 13.