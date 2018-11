Schon vor dem Black Friday: Echo und Echo Dot reduziert. Sie können momentan bereits vor dem Schnäppchentag des Jahres, dem Black Friday, einige Amazon-eigene Echo-Produkte mit starkem Rabatt kaufen. Wenn Sie sich für den Alexa-gestützten „Echo Dot“-Lautsprecher der dritten Generation interessieren, oder aber den „Echo“, dann hat das Unternehmen dafür die Preise am stärksten gesenkt. Der neue Echo Dot kostet momentan nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro und den Echo bekommen Sie für 59,99 Euro statt zum Preis von 99,99 Euro. In jedem Fall lohnen sich die Rabatt-Preise, um beim Echo Dot mal reinzuschnuppern. So können Sie sich als Apple-Fan günstig ein Bild davon machen, wie sich Alexa gegen Siri schlägt.