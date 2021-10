Save.TV: Deine TV-Highlights im Herbst einfach aufnehmen

Mit dem Online-Videorecorder Save.TV kannst du deine Lieblings-TV-Sendung einfach aufzeichnen lassen und sie anschließend in deiner Mediathek streamen und deine Aufnahmen sogar noch auf einem Gerät deiner Wahl abspeichern. So erstellst du blitzschnell deine ganz individuelle Mediathek, die sich nach und nach mit Inhalten füllt, ohne dass du Weiteres dazutun musst.

Die Senderliste von Save.TV besteht aus aktuell über 45 deutschen TV-Sendern, deren Programm du ganz nach deinen Wünschen aufzeichnen kannst. Egal ob Blockbuster, Fernsehfilm, Serie oder Dokumentationen, mit einem Klick sind die TV-Inhalte zur Aufnahme angelegt. Die integrierte Programmvorschau zeigt dir zum einen alles, was dich interessieren könnte, zum anderen aber auch die TV-Highlights der nächsten Wochen. Und dank des unlimitierten Aufnahmespeichers kannst du so viele Sendungen aufnehmen, wie du willst.

>>> Zum Special-Deal: Jetzt Save.TV 60 Tage kostenlos testen!

Intelligente Channelfunktion

Eine besondere Funktion ist die Möglichkeit, intelligente Channel anzulegen. Dies funktioniert, indem du Stichwörter wie „Simpsons“, „Natur“ oder Namen wie „Christoph Waltz“ wählst, und schon nimmt Save.TV automatisch alle TV-Inhalte auf, die dazu passen. So versäumst du keine Folge deiner Lieblingsserie, keinen für dich interessanten Film und auch keine Dokumentation mehr!

Schluss mit Werbeunterbrechungen

Wer kennt das nicht? Der Film ist gerade so fesselnd, dass man die Luft schneiden könnte. Und immer dann, wenn die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, kommt Werbung, und der ganze Zauber ist vorbei. Auch hier schafft Save.TV Abhilfe: Wenn du möchtest, schneidet der Service alle Werbeunterbrechungen heraus. Und schon steht deinem werbefreien Fernsehgenuss nichts mehr im Wege.

Fernsehen auf allen Geräten

Bei allem genannten Komfort bist du mit Save.TV an keinen bestimmten Ort und an kein spezifisches Gerät gebunden. Egal, was deine Präferenz auch ist, Save.TV hat eine App dafür. Ob du ein iPhone oder ein Android-Smartphone hast, deine Sendungen auf einem Tablet oder dem Smart TV sehen willst, ob du ein Kindle Fire in den Händen hältst, Apple TV nutzt oder sogar etwas auf deiner Xbox One anschauen magst – die Save.TV-Applikation dafür ist vorhanden, synchronisiert deine Einstellungen automatisch nach dem Einloggen und macht Kabelfernsehen damit überflüssig.

Neben all den genannten gibt es natürlich noch eine Reihe weiterer Vorzüge, für deren ausführliche Vorstellung wir hier nicht genügend Platz haben: TV-Tipps, eigene Playlisten oder persönliche, für dich maßgeschneiderte Empfehlungen sind nur ein paar der zusätzlichen Vorteile, die du mit Save.TV erhältst. So kann der Winter ruhig kommen.

Solltest du neugierig geworden sein: Leser der Mac Life kommen jetzt 2 Monate kostenlos und unverbindlich in den Genuss von Save.TV. Überzeugt dich Save.TV in der kostenlosen Testphase, kannst du den Online-Videorecorder mit 40% Rabatt weiter nutzen oder bis zum letzten Tag der Testphase kündigen.

