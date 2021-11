pCloud: Einmal zahlen, lebenslang nutzen – heute 2 TB für 245 statt 980 Euro!

Du musst nicht Vorsitzende/r des Marie Kondo Fanclubs sein, um zu erkennen, dass das Aussortieren von Gegenständen, das Verschenken und Reduzieren von nicht unbedingt Nötigem und ja, auch das Auslagern von Dateien mit digitalen Inhalten Sinn machen. Wieso immer mehr externe Festplatten horten, auf deren dauerhafte Funktionalität hoffen und am Ende Stunden mit der lästigen Suche nach dem richtigen Ordner auf dem richtigen Gerät verbringen? Moderne Datenhygiene geht anders: In der Cloud lagerst du deine Daten nicht nur, um den physischen Platz eines Gerätes zu sparen, sondern auch, damit du dich um die ordentliche Erhaltung deiner Inhalte nicht kümmern musst und dennoch immer und überall darauf zugreifen kannst. Denn was nützt dir ein tolles Fotoalbum auf einer externen Festplatte, wenn du es außerhalb deiner vier Wände nur zeigen kannst, wenn du diese ständig mit dir herumträgst?

Viele zahlen 10 Euro im Monat für Cloud-Speicher. Das klingt zunächst wenig, über nur 20 Jahre gerechnet sind das aber 2.400 Euro an die großen Ami-Firmen! Bei pCloud geht das auch anders. Für satte 2 Terabyte sichersten Cloud-Speicher in der Schweiz bezahlen Kunden nur 980 Euro. Und zum Black Friday heute nur 245! Der Deal ist wirklich unheimlich stark und mit den modernen Apps für iPhone, iPad und Mac wirklich ein geniales Produkt fürs Apple-Ökosystem. Hinzu kommen Features wie automatische Mac-Backups und pClouds neue Optimierung auf den M1!

pCloud: Sicher und etabliert

Wenn du deine Daten auslagerst, musst du als Erstes Gewissheit haben, dass diese an einem sicheren Ort liegen und der Host auf absehbare Zeit sein Geschäft aufrechterhalten kann. Der Anbieter pCloud erfüllt diese Maßgaben nicht nur, er kann auch auf exzellente Referenzen verweisen. Über 14 Millionen Nutzer aus 192 Ländern vertrauen dem Schweizer Unternehmen, auf dessen Cloud-Servern bis dato knapp fünf Milliarden Dateien hochgeladen wurden. Die Sicherheit deiner Inhalte hat dabei für die Firma oberste Priorität. Die Speicherinfrastruktur des Unternehmens ist maßgeschneidert und alle Benutzerdaten werden über ein führendes zertifiziertes Datencenter gehostet. Da pCloud weder in Asien noch in Amerika oder einem sonstigen weit entfernt liegenden Land, sondern in der Schweiz beheimatet ist, kann der Anbieter auch DSGVO-konform arbeiten, anders als andere, sehr prominente Konkurrenten. Dank eigener Server ist pCloud also auch nicht von unbekannten Dritten abhängig. Du als Nutzer kannst dir sogar aussuchen, wo deine Daten und Dateien gespeichert werden, ob auf Servern in den USA oder in Luxemburg in der Europäischen Union.

Für immer? Für immer!

Nicht minder einzigartig ist das zweite große Alleinstellungsmerkmal von pCloud: Mit der sogenannten Lifetime-Lizenz erhältst du hier 2 TB Speicherplatz – und zwar für immer. Bei anderen Anbietern bekommst du womöglich dasselbe Volumen, zahlst dafür beispielsweise zehn Euro pro Monat, kommst aber so bereits nach fünf Jahren auf Kosten von 600 Euro! Nicht so bei den Schweizern von pCloud. Wir haben dir unten das genaue Angebot noch einmal kompakt zusammengefasst, unterm Strich besagt es, dass du dieselbe Leistung (mit oben beschriebener Sicherheit) für kurze Zeit für schlanke 245 Euro haben kannst. Und je mehr Zeit vergeht, desto attraktiver wird dieser Deal. Nach zehn Jahren kostet dich ein herkömmliches, wie eben beschriebenes Abo-Modell bereits das Fünffache dessen, was du einmalig bei pCloud aufwenden musst.

Verschiedene Optionen

Wenn du für einen kürzeren Zeitraum oder eine weniger opulente Lösung benötigst, kann dir pCloud ebenso helfen. Mit dem Produkt „pCloud Basic“ lagerst du lediglich Dinge wie ein Fotoalbum, Musiksammlungen oder persönliche Dokumente aus, um darauf von überall zuzugreifen oder sie für andere freizugeben. Mit „pCloud Premium“ erhältst du erweiterte Dateiwiederherstellungsoptionen, zusätzliche Freigabefunktionen und Möglichkeiten wie ein Branding deiner Dateien. Wenn dir die größtmögliche Sicherheit wichtig ist, kannst du „pCloud Encryption“ auswählen, eine Lösung mit der höchsten Verschlüsselungsstufe. Und auch für Familien („pCloud für Family“) und Firmen („pCloud Business“) gibt es maßgeschneiderte Produkte.

Einfacher geht’s nicht

Von der Installation der Desktop- oder der iOS-App, über die sekundenschnelle Anmeldung bis zur Wahl des passenden Produkts, erledigst du jeden Schritt bei pCloud intuitiv und kinderleicht. Mit wenigen Klicks bist du bereit, deine gewünschten Ordner in die pCloud zu laden. Auch die Zusammenarbeit mit anderen, die du einlädst, auf die in der pCloud befindlichen Dateien zuzugreifen, könnte schneller nicht funktionieren. Ein Rechtsklick auf den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei und schon kann es losgehen. Ist einmal alles festgelegt, hast du die Freiheit, mit jedem deiner Geräte und von jedem Ort auf die gespeicherten Daten zuzugreifen, sie zu teilen oder von unterwegs zu bearbeiten.

Der Deal

Den oben erwähnten Lifetime-Plan für 2 TB Cloud-Speicher bekommst du momentan satte 75% günstiger. Das heißt, du zahlst statt 980 Euro nur 245 Euro und bekommst ein Leben lang deinen sicheren Speicherplatz mit allen flexiblen Möglichkeiten. Aber Achtung: Das Angebot endet nach dem Black-Friday-Wochenende! Möchtest du dir diesen einmaligen Deal sichern, brauchst du nur hier auf den Link zu klicken und zuzuschlagen.