MacBook-Nutzer spitzt die Ohren: Jetzt günstig ein USB-C-Hub kaufen. Aukey bietet derzeit ein interessantes Zubehör für MacBook-Nutzer günstiger an. Als Apple sich entschied, am MacBook oder MacBook Air die Anschlüsse zu reduzieren, gab es natürlich trotzdem weiterhin Bedarf. Entsprechend viele Hersteller preschten auf den Markt mit „USB-C-Hubs“. Aukey ist einer davon, und der bietet derzeit ein USB-C-Hub günstiger an, sogar ein ziemlich schickes. Sie zahlen momentan nur 27,99 Euro statt 49,99 Euro, wenn Sie den Gutscheincode „F43YHSK4“ beim Kauf auf Amazon nutzen, oder den Rabatt direkt aktivieren.