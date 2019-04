Die letzte Staffel „Game of Thrones“ mit Sky Ticket günstig auf Mac, iPhone, iPad und Apple TV. Es ist angerichtet. Doch Fans der Fantasy-Serie blicken auf den Genuss auch mit Wehmut. Denn: Die achte Staffel von Game of Thrones (GOT) wird die letzte sein. Das war bereits seit Monaten bekannt. Wenn Sie GOT noch nicht kennen, dann macht das überhaupt nichts. Denn mit einem Abo von Sky Ticket können Sie jetzt günstig alle vorherigen Staffeln schon einmal zum Warmwerden ansehen. Alles, was Sie dazu brauch ist ein Internet-Anschluss und ein Sky Entertainment Ticket. Das gibt es momentan mit 50 Prozent Rabatt schon ab 4,99 Euro im ersten Monat. Im Folgemonat kostet es dann 9,99 Euro.