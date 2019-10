Jetzt den Hi-Res-fähigen Soundcore Model Zero mit starkem Rabatt sichern

Deals

Anker Soundcore Model Zero stark reduziert. Sie bekommen momentan den Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Model Zero von Ankers Musik-Marke günstiger. Das Produkt bietet Wasserdichtigkeit nach IPX5, 10 Stunden Akkulaufzeit und erinnert manche Nutzer vielleicht an eine Handtasche. Das kompakte Gerät ist in der Lage auch höhere Audioqualität (Hi-Res) wiederzugeben. Statt der UVP von 199,99 Euro zahlen Sie momentan nur 59,99 Euro. Versandkosten fallen bei dem Produkt nicht an.