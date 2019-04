HomePod plus smarte Steckdose für 288 Euro. Das Angebot gilt auch für die Onlinebestellung, solange der Vorrat reicht, dazu aber auch für die Abholung vor Ort in einem (teilnehmenden) Saturn-Markt in ganz Deutschland. Dort erhalten Sie momentan den HomePod von Apple zum Preis von 288 Euro. Sozusagen gratis dazu bekommen Sie die HomeKit-kompatible smarte Steckdose Eve Energy von Elgato. Apple hatte erst vor kurzem den Preis für seinen smarten WLAN-Lautsprecher leicht gesenkt. Entsprechend werden wir in Zukunft hoffentlich noch mehr solcher Angebote erleben.