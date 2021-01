Großer Apple-Sale mit iPhone 12, Apple Watch Series 6, MacBook Air, Smart Home und MS Office-Software

Interessant sind dabei die Rabatte auf das neue iPhone 12 und auf die neue Apple Watch Series 6. Beide Geräte sind im Sale reduziert. Für 899 Euro bekommst du jetzt ein iPhone 12 mit 128 GB. Das ist eine Ersparnis im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 50 Euro. Bei der Apple Watch gewährt Cyberport jetzt ebenfalls Rabatt. Du zahlst für eine Apple Watch Series 6 in 44 Millimetern Größe, mit Aluminiumgehäuse in Space Grau und mit dem Sportarmband in Schwarz derzeit 425 statt 459 Euro.







Ebenfalls reduziert hat Cyberport das MacBook Air von 2020. Es handelt sich allerdings noch um eine Version mit Intel-Prozessor und nicht mit der neuen M1-CPU. Dafür ist das Air mit 16 GB Arbeitsspeicher sehr gut ausgestattet. Und falls bei euch im Homeoffice der Koffein-Nachschub gesichert werden muss, könnt ihr einmal das Angebot für die DeLonghi Magnifica ansehen - der Kaffeevollautomat kostet jetzt nur noch 279 statt 599 Euro. Außerdem kannst du jetzt für 70 Euro Microsoft 365 im Familien-Abo bekommen.

Wir haben die Highlights der Cyberdeals für dich herausgesucht und eine Liste zusammengestellt. Schnell sein lohnt sich, denn bei einigen Angeboten handelt es sich um Rest-Exemplare, wenn die weg sind, endet die Aktion.

Die neuen Deals und Apple-Schnäppchen im Überblick:

►iPhone 12 mit 128 GB Schwarz jetzt für 899 statt 949 Euro

► Apple Watch 6, Aluminium Space Grau, Sportarmband Schwarz für 425 statt 459 Euro

► MacBook Air 13 Zoll, 2020, Intel i5 1,1/16/256 GB SSD Space Grau für 1219 statt 1.461 Euro

► Bosch Smart Home smarte Außenkamera „Eyes“ jetzt für 215 statt 350 Euro

► MS Office-Software Microsoft 365 Family Download für 70 statt 99 Euro

► Bose SoundSport Wireless In-Ear Kopfhörer Schwarz jetzt für 80 satt 149 Euro

► DeLonghi Magnifica Kaffeevollautomat für 279 statt 599 Euro

► Oral-B iO Series 8N Black Onyx, elektrische Zahnbürste jetzt für 185 statt 330 Euro

► Alle aktuellen Angebote in der Übersicht

Schnell sein lohnt sich. Alle Angebote können wie immer rasch vergriffen sein - oder Preis steigt wieder an. Schaut sonst auch gleich wieder am Donnerstag vorbei, wenn der Händler die neuen Cyberdeals präsentiert.

