Mac-Verkäufe steigen: Ist der M1-Chip ein voller Erfolg?

Das vierte Quartal ist traditionell für alle Hersteller eine wichtige Größe. In Zeiten der Pandemie ist der Bedarf an Laptops und Desktop-Computern nochmals höher, da viele Nutzer im Homeoffice darauf vertrauen und ihre alten Rechner ersetzen. Grundsätzlich sah man daher Ende 2020 ein großes Wachstum in diesem Bereich – über nahezu alle Hersteller hinweg. Dies schätzen die Marktforscher von Gartner (via MacRumors).

Mac auf neuem Hoch: M1-Chip sorgt für Aufwind

Auch wenn natürlich das vierte Quartal allgemein Hardwareverkäufe jeglicher Art fördert, da die Weihnachtseinkäufe sowie der Black Friday in diesem Zeitraum fallen, konnte Apple 2020 einen Zuwachs von mehr als 31 Prozent bei den Macs verbuchen. Die geschätzte Zahl der verkauften Macs stieg gegenüber dem Vorjahr von 5,25 Millionen auf 6,9 Millionen Geräte weltweit an. Damit sicherte man sich den vierten Platz sowie 8,7 Prozent Marktanteil. Mehr als dreimal so viele Computer konnte Lenovo verkaufen, die mit einem Marktanteil von 27,1 Prozent und 21,5 Millionen verkauften Einheiten deutlich vor der Konkurrenz durch HP (15,7 Mio. Einheiten) und Dell (13,2 Mio. Einheiten) liegen.

Unternehmen Q4/20 Auslieferung (in 1.000 Einheiten) Q4/20 Marktanteil (%) Q4/19 Auslieferung (in 1.000 Einheiten) Q4/19 Marktanteil (%) Q4/20-Q4/19 Wachstum (%) Lenovo 21.491 27.1 17.713 24.7 21.3 HP Inc. 15.683 19.8 16.155 22.5 - 2.9 Dell 13.199 16.6 12.127 16.9 8.8 Apple 6.893 8.7 5.250 7.3 31.3 Acer Group 4.741 6.0 4.035 5.6 17.5 ASUS 4.570 5.8 3,975 5.5 15.0 Andere 12.813 16.1 12.493 17.4 2.6 Total 79.392 100.0 71.749 100.0 10.7

(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

2020: Ein gutes Jahr für den Mac

Betrachtet man 2020 insgesamt, dann wird ebenfalls deutlich, dass Apple ordentlich zugelegt hat. Während andere Anbieter zwischen 0,7 und 13,7 Prozent zulegten, konnte der iPhone-Hersteller ein stattliches Plus von 22,5 Prozent verbuchen. Die verkauften Einheiten stiegen von 18,34 Millionen Einheiten in 2019 auf 22,45 Millionen Einheiten an. Die Gründe dafür sind vermutlich in Apples Hardwareupgrades zu finden. In der ersten Jahreshälfte aktualisierte das Unternehmen das MacBook Air sowie das 13" MacBook Pro und schaffte das Butterfly-Keyboard ab. Dies lockte natürlich viele Käufer an, die schon länger auf diese Verbesserung warteten. Ende 2020 hat dann der Wechsel von Intel-Prozessoren zu Apple Silicon bei beiden Modellen stattgefunden und neben der Leistung vor allem die Akkulaufzeiten deutlich verbessert. Auch diese Umstände dürften wieder viele Nutzer zum Kauf angeregt haben.

Dieser Trend könnte sich in 2021 weiter fortsetzen, wenn Apple weitere Macs mit eigenen Prozessoren vorstellt. Als heiße Kandidaten werden das 16" MacBook Pro sowie der iMac gehandelt. Wartet ihr darauf oder habt ihr schon 2020 ein neues MacBook gekauft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.