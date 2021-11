Die besten Black-Friday-Angebote 2021 rund ums iPhone

Dieser Artikel wird im Laufe des Tages ständig aktualisiert, um neue Angebote mit aufzunehmen.

Zum Black Friday locken viele tolle Schnäppchen – auch für die ansonsten hochpreisigen iPhones, die man kaum günstiger als zum UVP von Apple erhalten kann. Daher ist es jetzt ein guter Zeitpunkt zuzuschlagen, falls du noch das eine oder andere Zubehör benötigst oder dir endlich ein neues iPhone-Modell gönnen willst.

Hohe Rabatte darfst du allerdings bei den aktuellen iPhone-Modellen und beim Orginal-Zubehör von Apple nicht erwarten, sparen lässt sich aber vor allem bei den autorisierten Apple-Händlern dennoch einiges!

Wir raten dir allerdings zum Kauf bei bekannten Händlern oder autorisierten Apple-Partnern wie Cyberport, Gravis, Euronics, MacTrade, Comspot, Amazon oder natürlich auch Apple selbst. Besonders zum Black Friday lauern nämlich viele Fake-Shops mit super Rabatten – also schaut euch Deals, die euch über den Weg laufen, immer sehr genau an. Falls du nach iPad-Schnäppchen suchst, schau dir auch unseren Black-Friday-Artikel für iPad-Rabatte an.



iPhone-Modelle reduziert

iPhone 13 512 GB Pink jetzt 1149 statt 1249 Euro bei Amazon (Verkäufer Apple)

iPhone 12 Mini 256 GB jetzt 796 statt 849 Euro bei Amazon (Verkäufer Apple)

Apple iPhone 12 mini 128 GB jetzt 699 statt 729 bei Cyberport

Amazon Renewed: iPhone 12 mini, 256 GB für 659 statt 796 Euro

iPhone SE 64 GB jetzt 439 statt 469 Euro bei Amazon (Verkäufer Apple)

Amazon Renewed: iPhone 12 Pro, 256 GB für 898 statt 1129 Euro

Amazon Renewed: iPhone 12 Pro Max, 256 GB für 937 statt 1020 Euro

iPhone-Zubehör reduziert

Apple Leder Case mit MagSafe für iPhone 13 ab 57 statt 65 Euro bei Amazon

Apple Leder Case mit MagSafe für iPhone 13 Pro Max ab 60 statt 65 Euro bei Amazon

Native Union Snap Magnetisches Kabelloses Ladegerät (MagSafe) jetzt 28 statt 40 Euro bei Amazon

Anker Nano Ladegerät, 20W PIQ 3.0, USB-C Netzteil für iPhone 13 jetzt 14 statt 20 Euro bei Amazon

Kopfhörer, In-Ears und Lautsprecher

AirPods mit kabelgebundenem Ladecase jetzt 115 statt 149 Euro bei Amazon

Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase jetzt 222 statt 279 Euro bei Amazon

Beats Powerbeats Pro In-Ear Kopfhörer jetzt 169 statt 250 Euro bei Amazon

Beats Solo 3 Kabellose Bluetooth On-Ear Kopfhörer jetzt 110 statt 200 Euro bei Amazon

Beats Solo Pro Kabellose Bluetooth On-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling jetzt 149 statt 300 Euro bei Amazon

Beats Studio Buds jetzt 129 statt 150 Euro bei Amazon

Zusätzlich sparen

Falls du noch ein Schnäppchen entdeckt hast und das mit unseren Leser:innen teilen möchtest, schreib deinen Tipp doch bitte in die Kommentare!

