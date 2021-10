Parallel zu den neuen MacBook-Pro-Modellen und dem HomePod mini im neuen, farbigen Look hat Apple auch die aktuelle Generation der AirPods vorgestellt. Ende 2016 gelang Apple mit den ersten AirPods ein echter Geniestreich: Es waren die ersten True-Wireless-Ohrhörer, die nicht nur einen wirklich passablen Klang boten, sondern dabei auch noch erschwinglich waren. In gewisser Hinsicht gelang es Apple damit sogar, ein Gefühl wiederzubeleben, das wir schon von den weißen EarPods kannten, die zusammen mit jedem iPod ausgeliefert wurden. Wer damals, in der ersten Hälfte des ersten 2000er-Jahrzehnts, mit weißen Ohrhörern durch die Gegend lief, hatte mit ziemlicher Sicherheit einen iPod in der Tasche. Wer seit 2016 (OK, ehrlicherweise 2017, denn zum Weihnachtsgeschäft 2016 waren die ersten AirPods zwar bestell-, praktisch aber nicht lieferbar) mit weißen, kabelfreien Ohrhörern durch die Geg...

Mehr Apple-Wissen für dich Zugriff auf alle Inhalte von Mac Life+

Alle Magazine vor dem Erscheinen lesen.

Über 300 Ausgaben und Bücher als E-Paper

Maclife.de ohne Werbebanner

31 Tage gratis, danach monatlich ab 2,99 € Jetzt Gratismonat starten Schon Mitglied? Anmelden und lesen