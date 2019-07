Jetzt beim Prime Day sparen, auch auf Apple-Produkte (Bild: CC0)

Amazon Prime Day: Schnäppchen für Apple- und Technik-Fans. Der Onlineshop hat passenderweise mit dem Prime Day so etwas wie einen Sommerschlussverkauf eingerichtet. War das Event anfangs nur auf die USA begrenzt und zudem nur 24 Stunden lang, hat das Unternehmen es mittlerweile auf viele Länder ausgeweitet und lässt Prime-Mitglieder mittlerweile 48 Stunden lang Angebote ausgucken. Stöbern lohnt sich, Preise vergleichen aber auch. Wir wollen Ihnen aber zumindest einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, mit dem Sie schon ein paar Anhaltspunkte haben.

Jetzt kostenlos Prime-Mitglied werden Am „Prime Day“ können Sie auf viele Schnäppchen zugreifen, wenn Sie „Prime“-Kunde sind. Das Abo kostet mittlerweile 69 Euro im Jahr. Sie können es allerdings die ersten 30 Tage kostenlos testen. Kostenloser Versand war mal das Zugpferd für Prime-Kunden. Doch heute können Sie kostenlos E-Books und E-Zeitschriften ausleihen, Bundesliga-Radio hören, Filme und Serien im Streaming schauen und anderes mehr. Jetzt kostenlos die ersten 30 Tage Prime ausprobieren und von den Angeboten am Prime Day profitieren.

Die besten Deals am Prime Day für Apple-Fans

Wie versprochen möchten wir Sie nun über einige Angebote für Apple-Fans informieren. Positiv: Dank der Tatsache, dass Apple-Produkte nun auch bei Amazon angeboten werden, bekommen Sie einige Adapter und Zubehör, aber vor allem Apples iPhones oftmals zum Bestpreis angeboten.

Hinweis: Wir werden die Liste der Angebote im Laufe der Prime-Tage überarbeiten. Da es auch solche Rabatte gibt, die erst später am Tag, oder auch erst am 16. Juli zu haben sind.

tado Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+

Sie möchten gerne Ihr Zuhause ein wenig smarter machen? Dann probieren Sie es mit dem V3+ von Tado. Das überwacht die Raumluft und kann so beim Heizen helfen. Sie zahlen dafür jetzt nur 109,00 Euro.

Produkthinweis

Tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ (Intelligente Heizungssteuerung, kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, IFTTT) Preis: 109,00 €

tado Thermostat Starter Kit V3+

Mit diesem Thermostat können Sie Ihren Heizkessel clever steuern, auch per HomeKit. Sie zahlen nur 169,95 Euro.

Produkthinweis

tado Klimaanlagen-Steuerung V3+

Wenn Sie daheim eine Klimaanlage haben, die Sie smart kontrollieren möchten, greifen Sie zu diesem Produkt. Es kostet momentan nur 99,99 Euro.

Produkthinweis

tado° Smarte Klimaanlagen-Steuerung V3+ - kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, & Apple HomeKit Preis: 99,99 €

Fire TV 4K Stick

Es muss nicht immer Apple TV sein. Sparen Sie beim Kauf des aktuellen Fire TV 4K Stick. Er kostet momentan nur 29,99 Euro.

Produkthinweis

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Preis: 59,99 €

Kindle Paperwhite

Zum Lesen von E-Books muss auch nicht immer das iPad her. Wie wäre es mit dem Kindle Paperwhite? Den gibt es jetzt für nur 69,99 Euro.

Produkthinweis

Kindle Paperwhite, jetzt wasserfest und mit doppeltem Speicherplatz - mit Spezialangeboten Preis: 119,99 €

eufy Saugrobotor RoboVac 15C

Anker stellt unter seiner Tochtermarke eufy einen smarten Saugroboter vor, den es für Prime-Kunden zuerst zu kaufen gibt. Er kostet 269,99 Euro.

Produkthinweis

eufy by Anker Saugroboter RoboVac 15C MAX, Roboterstaubsauger mit BoostIQ Technologie, 2000Pa Saugkraft mit WLAN-Konnektivität, extrem schlank, geräuscharm, für Hartböden bis mittelhohe Teppiche Preis: 269,99 €

Apple AirPods (die neuen)

Zwar nicht Teil des Prime Day, trotzdem super günstig zu haben. Auf Amazon kosten die kabellosen Apple-Kopfhörer nur 157 Euro. Achten Sie darauf, dass es auch eine Variante mit „kabellosem“ Ladecase gibt. Die kostet be Amazon 194 Euro.

HP Envy 5010 (nur 15. Juli)

Nur am 15. Juli und nur, solange der Vorrat reicht, bekommen Sie den HP Envy 5010 Multifunktionsdrucker für 45,59 Euro. Der nächstbeste Preis liegt fünf Euro darüber.

Produkthinweis

HP ENVY 5010 Multifunktionsdrucker (Instant Ink, Drucken, Scannen, Kopieren, WLAN, Airprint) inklusive 2 Monate Instant Ink Preis: 56,99 €

iRobot Roomba

Der Roomba ist quasi „der“ Saugroboter schlechthin. Den bekommen Sie als 671er Modell für 199 Euro (349 Euro UVP).

Produkthinweis

iRobot Roomba 671 Saugroboter (reinigt alle Hartböden und Teppiche, Dirt Detect Technologie, 3-Stufen-Reinigungssystem, WLAN-fähig und per App programmierbar) schwarz Preis: 268,88 €

WISO steuer:Mac 2019 (nur 15. Juli)

Greifen Sie schnell zu, wenn Sie spät dran sind. Sie bekommen die Software momentan zum Preis von nur 18,99 Euro.

Echo Plus + Philips Hue White

Sie bekommen eine Philips Hue White mit E27-Fassung und den Smartspeaker Echo Plus in der aktuellen Generation im Paket für nur 99,99 Euro.

Produkthinweis

Echo Plus (2. Gen.), Anthrazit Stoff + Philips Hue White Lampe Preis: 149,99 €

USB-C Digital AV Multiport Adapter

Sie können den Adapter fürs aktuelle iPad Pro oder aktuelle MacBooks am Prime Day für 59,99 Euro kaufen. Das ist aktuell Bestpreis.

Lightning Digital AV Adapter

Alternativ erhalten Sie auch den Lightning Digital AV Adapter fürs iPhone und ältere iPads zum Preis von 39,99 Euro.

Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock

Tipp: Das Magic Keyboard mit Ziffernblock bekommen Sie an den beiden Prime Days für 109,99 Euro - Bestpreis. Das gilt übrigens nur für die Variante in Silber.

iPhone XR 128 GB (verschiedene Farben)

Sie bekommen das XR-Smartphone von Apple mit ausreichend Speicher an den beiden Prime-Tagen für 729,99 Euro. Das ist knapp 40 Euro unter dem nächstbesten Preis.

iPhone 7 32 GB (verschiedene Farben)

Auch das iPhone 7 bekommen Sie sehr günstig am Prime Day. Sie zahlen für das Modell mit 32 GB Speicher nur 379,99 Euro.

Magic Mouse 2

Ebenfalls deutlich günstiger bekommen Sie nun die Magic Mouse 2, und zwar für nur 65 Euro. Wenn Sie die Ergonomie lieben, schlagen Sie getrost zu.

Anker Powerline+ II USB-C Kabel

Es ist rot, aber es misst knapp 2 Meter und leistet in der Redaktion gute Dienste. Die Rede ist von Ankers USB-A auf USB-C-Kabel, dass Sie auch fürs iPad Pro oder aktuelle MacBooks nutzen können.

Produkthinweis

Anker Powerline+ II USB-C strapazierfähiges Ladekabel aus Nylon 1.8m, Samsung Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+/ Note 8, LG V20 / G5 / G6 und viele mehr Preis: 9,99 €

Anker Soundcore Mini 2 Bluetooth-Lautsprecher

Im Rahmen der Prime-Day-Angebote bekommen Sie den kleinen Bluetooth-Lautsprecher von Anker mit IPX7-Zertifizierung und 15 Stunden Spielzeit für nur 29,99 Euro.

Produkthinweis

Soundcore Mini 2 Bluetooth Lautsprecher von Anker, mit Wasserschutzklasse IPX7, 15 Stunden Spielzeit, 20 Meter Bluetooth Reichweite und Starkem Bass (Schwarz) Preis: 37,95 €

Anker PowerWave Fast Wireless Charger

Sie wollen Ihr iPhone kabellos laden? Dann ist vielleicht der Anker PowerWave Fast Wireless Charger genau das Richtige Produkt. Den gibt es momentan besonders günstig für nur 13,79 Euro und zusätzliche Rabatte können Sie außerdem einstreichen.

Produkthinweis

Anker PowerWave Fast Wireless Charger 7.5 Kabelloses Ladepad,Qi-Zertifiziert,7.5 W für iPhone XS/XR/X, 10 W für Samsung S9, 5 W Ladungen für alle Qi-fähigen Geräte (Netzteil Nicht inklusive) Preis: 21,99 €

Eve Energy – Smarte Steckdose

Schalten Sie die Kaffeemaschine automatisch an, wenn Ihr Wecker geht, oder die Stehlampe an, wenn die Sonne untergeht. Wie? Ganz einfach mit einer smarten, HomeKit-kompatiblen Steckdose. Die Eve Energy kostet derzeit am Prime Day nur 33,99 Euro.

Produkthinweis

Eve Energy - Smarte Steckdose (Deutsche Markenqualität), TÜV zertifiziert, Verbrauchsmessung, integrierte Zeitpläne, schaltet Geräte ein & aus, Sprachsteuerung, keine Bridge nötig, BLE (Apple HomeKit) Preis: 44,10 €

Eve Smoke Rauchmelder

Sie suchen nach einem smarten Rauchmelder für daheim? Den Eve Smoke bekommen Sie am Prime Day für nur 79 Euro. Andere Eve-Produkte sind zum Teil ebenfalls reduziert. Stöbern lohnt sich.

Produkthinweis

Eve Smoke - Smarter Rauch- & Hitze Dualwarnmelder (Deutsche Markenqualität), Selbstprüfung, funkvernetzt, Mitteilungen, DIN EN 14604 zertifiziert, 10 J. Batterie, keine Bridge nötig (Apple HomeKit) Preis: 108,84 €

Eve Thermo

Sie sind auf der Suche nach Heizkörper-Thermostate mit HomeKit-Support, für die Sie keine Bridge benötigen? Sie bekommen Eve Thermo am Prime Day für 46,99 Euro.

Produkthinweis

Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatische Temperatursteuerung, keine Bridge erforderlich, integriertes Touch-Bedienfeld, Bluetooth Low Energy (Apple HomeKit) Preis: 64,95 €

Samsung-Fernseher mit AirPlay-2-Support

Kaufen Sie doch zum Beispiel den Samsung RU7119 mit 55 Zoll Diagonale. Er unterstützt AirPlay 2 und Apples TV-App. Sie bekommen Ihn beide Prime-Tage über für 479,99 Euro (UVP 799 Euro). Auch andere Samsung-Fernseher (mit AirPlay-Kompatibilität) bekommen Sie günstiger.

Produkthinweis

Samsung RU7179 138 cm (55 Zoll) LED Fernseher (Ultra HD, HDR, Triple Tuner, Smart TV) [Modelljahr 2019] Preis: 549,99 €

Philips Hue LightStrip Plus Set 3m

Sie bekommen diverse Hue-Produkte zum Prime Day günstiger, darunter auch den LED-Lichterstreifen, bestehend aus einem Set von 2 Meter und 1 Meter zum Preis von 54,99 Euro.

Produkthinweis

Philips Hue LightStrip Plus Set 3m, ultrahell, dimmbar, natürliches weißes Licht und bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot) Preis: 75,98 €

Osram Smart+

Ähnlich zu den Hue-Produkten verstehen sich auch manche Smart+-Produkte von Osram zumindest mit der Hue-Bridge, sind aber noch günstiger. So bekommen Sie am Prime Day beispielsweise 4 LED mit E27 Sockel zum Preis von 24,99 Euro. Smart!

Produkthinweis

OSRAM Smart+ LED, ZigBee Lampe mit E27 Sockel, warmweiß, dimmbar, Direkt kompatibel mit Echo Plus und Echo Show (2. Gen.), Kompatibel mit Philips Hue Bridge, 4er Pack Preis: 32,25 €

Nuki Smart Lock

Sichern Sie sich jetzt die Nuki Combo 2.0 zum Bestpreis. 209 Euro zahlen Sie für das Türschloss und die Bridge.

Produkthinweis

Nuki Combo 2.0 (Smart Lock und WLAN-Bridge) | Elektronisches Türschloss mit Türsensor, nachrüstbar | Bluetooth, WLAN | iPhone & Android | Smart Home Preis: 284,98 €

Weitere Hersteller, die Prime-Day-Angebote haben sind zum Beispiel Lifx, Netatmo oder Arlo. Sie erhalten aber auch Videospiele oder Baumarkt- und Haushaltswaren (Pfannen, Kochgeräte, etc.) günstiger. „Stöbern“ lohnt sich, wir können es nicht oft genug wiederholen. Die Prime-Day-Angebote sind grafisch hervorgehoben, weshalb die Suche bei Amazon viel Sinn macht.

