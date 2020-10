Amazon Prime Day 2020: So kannst du als Prime-Kunden jetzt schon sparen

Der Amazon Prime Day findet in diesem Jahr am 13. und 14. Oktober statt – wobei für Prime-Mitglieder sogar schon der Startschuss gefallen ist. Erste Angebote gibt es bereits, wenn du als Prime-Mitglied über ein Alexa-Gerät shoppst, zudem starten am Montag, 12. Oktober, ab 12 Uhr die ersten Deals.

Das Einkaufen mit der Sprachassistentin Alexa geht dabei ganz einfach. Du fragst sie: „Alexa, welche Prime Day Angebote gibt es?“ – und sie antwortet dir mit Angeboten, die du per Sprachbefehl in deinen Amazon-Einkaufswagen packen oder überspringen kannst, um zum nächsten Angebot zu kommen. Aktuell findet man dabei um bis zu 65 Prozent reduzierte Amazon Echo-Lautsprecher, Kindle-Reader und Fire-Tablets. Dabei ist zum Beispiel auch die smarte WLAN-Steckdose Amazon Smart Plug für 9,99 Euro statt 24,36 Euro. Bis zu 63,36 Euro sparen Prime-Mitglieder bei Echo Show-Geräten.









Prime-Mitglieder finden außerdem bereits ab Montag, den 12. Oktober, um 12 Uhr ausgewählte Angebote für Amazon-Geräte. Dabei sind folgende:

Startschuss Prime Day am Dienstag 00:01 Uhr

Richtig los geht es mit dem Prime Day 2020 am Dienstag, 00:01 Uhr, denn dann werden alle Angebote freigegeben, auf die dann auch Jeder zugreifen kann!

Achtet dann einfach auf die Blitz- und Tagesangebote. Prime-Kunden bekommen dabei wie in jedem Jahr vorab Zugang zu allen Schnäppchen – es lohnt sich also Mitglied zu werden, um bei den attraktiven Deals früher zuschlagen zu können. Denkt auch daran, dass ihr euch für Angebote auf die Wartelisten setzten lassen könnt, falls ein Angebot schon reserviert ist. Zudem kannst du dir Produkte markieren, in dem du die Amazon-iPhone-App nutzt und dort auf "Angebot verfolgen" klickst. Anschließend bekommst du eine Benachrichtigung, sobald das Produkt im Angebot ist. Amazon versucht damit sicherzustellen, dass nicht mehr Verkäufe getätigt werden als Lagerbestand vorhanden ist. Dennoch gibt es teils auch recht lange Lieferzeiten.

Laut Amazon werden für diesen Prime Day über eine Million Artikel reduziert. Im Vorfeld gibt es einige Aktionen, bei denen Amazon Gutscheine gewährt. Schau dazu unsere Übersicht an. Nur noch bis morgen, 14. Oktober erhalten Prime-Mitglieder zum Beispiel bis 50 Euro für eine Neu-Anmeldung für die Prime VISA Kreditkarte.

Ein kleiner Tipp noch: Wenn du nicht sicher bist, ob das Angebot deiner Wahl tatsächlich ein echtes Schnäppchen ist, schau auf Preisvergleichsseiten, um den Tiefpreis zu erfahren.