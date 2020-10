Prime Day 2020: Das sind die besten Deals für Apple-Anwender bei Amazon.de

Die Angebote laufen nur am 13. und 14. Oktober! Dazu kommen die Blitz- und Tagesangebote, es lohnt sich also immer einmal wieder hereinzuschauen.

Amazon-Deals - Echo, Fire, Kindle und mehr

Ab heute gibt es ein neues Top-Angebot, allerdings nur für Neukunden von Amazon Music: Amazon verkauft den Echo Dot 3-Lautsprecher mit Alexa-Anbindung jetzt inklusive sechs Monate Amazon Music Unlimited-Abo für nur 19,49 Euro. Ansonsten gibt es den Dot 3 und weitere Geräte auch in supergünstige Bundles:













Audible für 2,95 Euro pro Monat, 20 Prozent auf Warehouse-Deals

6 Monate Audible: Hörbücher für 2,95 Euro pro Monat für die ersten 6 Monate, danach 9,95 Euro pro Monat. Jederzeit kündbar. Das Angebot gilt für Audible-Neukunden, die bereits Amazon Prime-Mitglieder sind. Weitere Rabatte auf Amazon-Dienste findest du in einem gesonderten Beitrag. Und noch ein interessantes Angebot ist dabei: Es gibt 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Warehouse-Deals.













iPad Air (2019), Apple Beats Pro, Magic Keyboard uvm.

Amazon zieht nun kräftig an der Preisschraube: Während man das neu vorgestellte iPad Air noch immer noch nicht bestellen kann, gibt es das Vorgänger-Modell jetzt ab 440 Euro. Wir haben für dich auch noch weitere Apple und Apple Beats-Schnäppchen zusammengesucht:













Gesundheit-, Sport- und Fitness-Angebote













Best of Smart-Home-Produkte

Alles rund ums automatisierte Daheim gibt es in der Prime-Day-Kategorie Best of Smart-Home-Produkte mit bis zu 60 Prozent Rabatt. Dabei sind jetzt auch die Nanoleaf-Sets wie das Canvas Smarter Kit oder das Nanoleaf Light Panels Rhythm Starter Kit.

Eufy und Anker: Bei diesen beliebten Gadgets kannst du jetzt richtig viel sparen

Zum Amazon Prime Day ist auch der Zubehörhersteller Anker mit dabei. Wenn du iPhone, iPad- und Mac-Zubehör suchst, solltest du dir die Aktion schnell ansehen, denn die beliebten Artikel sind bei den Tages-Angeboten in vielen Fällen schon von vielen Kunden reserviert. Du kannst dir bis zu 41 Prozent Rabatt sichern.













Produkte von Anker und der Tochterfirma Eufy hatten wir immer einmal wieder getestet. Ob praktisches Ladezubehör, Überwachungskameras, Saug-und Wischroboter oder Kopfhörer und Lautsprecher - jetzt bekommst du ein ausgewähltes Sortiment richtig günstig. Wir haben dir die besten Deals rausgesucht und die passende Kategorie-Übersicht dazu verlinkt.

Wissenswert: Amazon hat die Rückgabefrist verlängert. Wenn du jetzt kaufst, ist die Rückgabe bis 31. Januar 2021 möglich. Alles Wissenswerte dazu findest du bei Amazon Kundenservice.