11 Zoll iPad Pro jetzt für unter 680 Euro zu haben. Und auch in diesem Fall hilft Ihnen der Gutschein „PREISOPT7“, das „große“ Pro-Tablet Apples in der aktuellen Generation günstiger einzukaufen. Es verfügt über 11 Zoll Displaydiagonale und 64 GB Speicher. Sie bekommen das Produkt mit dem Gutschein für 679,90 Euro. Als Verkäufer tritt Gravis auf. Versandkosten fallen nicht an. Sie können das Produkt alternativ auch in einer Filiale vor Ort abholen. Spätestens im Herbst (wenn Sie nicht schon jetzt die Beta installieren) können Sie mit iOS 13 auch externe Speicher wie USB-Sticks oder Festplatten anschließen und nutzen. Das sollte den Aspekt von „nur“ 64 GB für manche Anwender ein wenig entkräften. Wenn Sie beispielsweise Videos, Fotos oder Musik auf das externe Medium auslagern, fällt das nicht ganz so ins Gewicht.