Spotlight auf dem Mac neu indexieren - so geht‘s. Apple führte mit Mac OS X 10.4 die Spotlight-Suche ein. Diese durchsucht alle Dateien auf Ihrem Mac und angeschlossenen (Netz-)Laufwerken, die Sie in Ihren Index aufnehmen wollen. Indexiert werden auch Metadaten, sodass Sie Word-Dokumente, Fotos oder E-Mails auch finden können, wenn Sie nach Absendern suchen oder nach Inhalten. Doch es kommt (zuletzt immer seltener) vor, dass die Spotlight-Suche das System lahmlegt oder streikt. In diesem Fall kann es helfen, den Index neu anzulegen. Wir stellen Ihnen zwei Methoden vor, wie Sie das tun können.