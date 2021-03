Yeti X WoW-Edition im Test: Alleskönnern unter den USB-Mikrofonen

Seit 139 Tagen ziehe ich bereits mit meinem Gnom-Magier durch „World of Warcraft“, dem nicht nur auf dem Mac populären Online-Rollenspiel. Wohlgemerkt 139 Tage mal 24 Stunden: Während meiner über verschiedene Avatare hinweg weit mehr als 3.336 Stunden verteilter Spielzeit habe ich schon so einiges sowohl im Spiel selbst als auch an Merchandise und Marken-Kooperationen gesehen.

Zu letzterer Kategorie zählt die „Yeti X | World of Warcraft Edition“, ein bereits bewährtes USB-Mikrofon, das jetzt im Look des Spielehits daherkommt. Seit Mitte Dezember ist zudem die Software fit für den Mac – samt lustigen Effektspielereien.

Yeti X WoW-Edition: Schwergewicht von jenseits der Alpen

Die WoW-Edition basiert auf dem regulärem Yeti X, einem bewährten Großmembran-Kondensatormikrofon der inzwischen zum Schweizer Computer-Zubehörspezialisten Logitech gehörenden Firma Blue Microphones.

Der erste Eindruck: Dieses Mikro ist massiv. Geliefert wird das aus viel Metall bestehende Yeti X nämlich mit einem ebenso schweren wie auch standsicheren Tischstativ. Die Verbindung zum Mac wird mit einem zwei Meter angenehm langen USB-auf-Micro-USB-Kabel hergestellt – mehr ist zur Inbetriebnahme nicht nötig.

Das bei anderen Mikrofonen benötigte Audiointerface ist bereits in das Mikrofon integriert. Das Signal pegelt der Besitzer mit einem Drehregler direkt am Mikrofon wunschgerecht ein, der von einem Kranz farbiger LEDs umgeben ist, die den Eingangspegel visualisieren. In der WoW-Edition sind diese Anzeigen Runen nachempfunden, die sich so auch als Muster an der Basis des Standfußes finden.

Drückt man den Multifunktionsregler, schaltet sich das Mikro stumm. Außerdem lassen sich hier die Kopfhörerlautstärke und das Mischverhältnis des Mikro-/ Monitorsignals einstellen. Mithilfe einer rückseitig angebrachten Taste kann man zudem zwischen den vier Richtcharakteristiken Niere, Kugel, Acht und Stereo wählen.

Damit ist das Mikrofon in verschiedenen Aufnahmesituationen sinnvoll einsetzbar, etwa bei Sprachaufnahmen beim Podcasten, für Interviews mit einem gegenübersitzenden Gesprächspartner – und natürlich ganz allgemein beim Youtuben und Streamen.

Fazit: WoW!

Wer auf der Suche nach einem Mikrofon mit wahrhaftigem „Plug & Play“ und ein wahrer WoW-Enthusiast ist, erhält für einen Aufpreis von 30 Euro gegenüber dem Standardmodell einen echten Mehrwert, der vor allem im schicken Branding mit seinen goldenen Akzenten und ein paar verspielten Softwarebeigaben zu finden ist. Sogar als Geschenkidee geht die Sonderedition durch – wenn auch als teure.

