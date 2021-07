Es gibt sie, diese besonderen Momente, wenn man realisiert, dass Chromebooks nachhaltig angekommen sind. Als Samsung seinem neuen Modell die Edelmarke „Galaxy“ verlieh zum Beispiel. Oder wenn Lenovo (noch immer juckt es in den Fingern, „IBM“ einzutippen) einem Gerät den prestigeträchtigen Namen „Thinkpad“ gibt.

Zugegeben, das „Thinkpad C13 Yoga Chromebook“ (so die vollständige, einmal mehr deutlich zu lang geratene Benennung in Deutschland) ist nicht das erste Chromebook, das diesen Titel führen darf. Auch das – nach wie vor auf der Lenovo-Webseite aufgeführte – Modell 11e ist so benannt, allerdings stammt dieses im Original aus dem Jahr 2014. Und IT-Jahre sind schließlich nahezu mit Hundejahren vergleichbar.