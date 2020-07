Der Traum eines jeden Redakteurs? Ein Produkt, das er im Schlaf testen kann. Tatsächlich verbringt der Sleep Analyzer sein Werk erst dann, wenn man sich zur Nachtruhe bettet.

Wie auch die anderen Withings-Gadgets, ist der Sleep Analyzer ein Duo aus Hardware und Software mit Cloud- sowie App-Anbindung. Der eigentliche Sensor kommt in einem schlafzimmerkompatiblen Grau daher. In der wenige Zentimeter breiten Stoffbahn versteckt sich diverse Elektronik, die pneumatisch Druckveränderungen wahrnimmt und Geräusche erkennt. Die „Installation“ geht schnell von der Hand: Man legt den Sleep Analyzer schlicht auf Brusthöhe unter die Matratze und muss ihn somit nicht direkt am Körper tragen. Einzig ein USB-Kabel ist dann noch zu sehen, welches sich aber auch, je nach Konstruktion des Betts und Lattenrosts, nach unten wegführen lässt. Über die stoffummantelte Strippe wird der Sensor mit Strom versorgt. Ein Netzt...