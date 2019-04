21.04.2019 - 15:43 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff



21.04.2019 - 15:43 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

Merlin Projects auf dem iMac (Bild: Screenshot, Montage)

Test: Projektmanagement mit Merlin Project 5. Der Erfolg vieler Projekte hängt nicht nur vom Projektleiter, sondern auch von der richtigen Software ab. Merlin meistert Projekte mit Bravour und testet erstmals die Grenzen zum agilen Projektmanagement.

Merlin Project gehört seit rund einem Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Anwendungen für das Projektmanagement auf dem Mac. Deshalb wird es auch niemanden verwundern, dass die niedersächsischen Entwickler noch in diesem Jahr in einer eigenständigen Version für das iPad planen, die sich funktionell weitestgehend an dem macOS-Vorbild orientieren wird. Aktuell gibt es zwar für die iOS-Plattform mit Merlin Project Go bereits eine mobile Alternative, die Projekte sogar mit allen Endgeräten synchronisiert, aber zwischenzeitlich an vielen Stellen konzeptionsbedingt funktionell hinterherhinkt.

Die nunmehr fünfte Auflage der Anwendung versucht, das traditionelle Projektmanagement mit Bausteinen für eine agile Variante anzureichern. Agile Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass die Projektmitarbeiter steuernd in den Projektprozess eingreifen, um fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden, und dass die Ergebnisse zudem vermehrt „just-in-time“ erzeugt werden.

Merlin kann Kanban

Merlin Project bedient sich hierbei der Kanban-Methode, die 1947 in der japanischen Toyota Motor Corporation entwickelt wurde. Die Kanban-Methode benutzt eine Wandtafel mit dem Ziel, den Arbeitsprozess sichtbar zu machen. So sollen frühzeitig eventuelle Engpässe erfasst und behoben sowie die Wertschöpfungskette kostenoptimal gelenkt werden. In der einfachsten Variante wird die Kanban-Tafel in die drei Spalten „Aufgabe“, „Bearbeitung“ und „Erledigt“ unterteilt, auf die dann jeweils die Karteikarten mit den einzelnen Aufgaben kommen. Der Vorteil der Kanban-Methode ist, dass jeder Projektmitarbeiter auf einem Blick den Status quo der Prozesse erfassen kann.

Merlin Project führt mit der Kanban-Tafel eine einfache, aber durchaus gefällige Methode für ein agiles Projektmanagement ein. (Bild: Project Wizards)

Merlin Project erlaubt es, beliebig viele Kanban-Tafeln als persönliche Ansichten zu erstellen. Um dem Projektanforderungen Genüge zu tun, können Sie als Projektleiter zudem eigene Spalten inklusive Erledigungsgrad, Filtern und Gruppierungen definieren. Der Vorteil: Sie behalten immer den Überblick, Ihre Projektmitarbeiter haben hingegen eine eingeschränkte Sicht. Wenn Sie dann abgeschlossene Aufgaben in die „Erledigt“-Spalte ziehen, füllt sich der Fortschrittsbalken in Ihrem Gantt-Diagramm. Das geht auch umgekehrt: Wenn Sie im Gantt-Diagramm die prozentuale Erledigung verändern, wandern die Karten auf der Kanban-Tafel nach rechts mit.

Eine weitere Neuerung betrifft den Ressourcenpool, der nun die projektübergreifende Planung aller Ressourcen aus einer Anwendung heraus ermöglicht. Sie überblicken damit die Auslastung aller Ressourcen nicht nur in Ihren eigenen Projekten, sondern auch in Projekten Ihrer Kollegen. So können Sie das gesamte Projektteam innerhalb einer zentralen Pool-Datei mit Arbeitszeiten, Urlaub oder Fehlzeiten organisieren.

Ebenso neu ist die Möglichkeit, anhand verschiedener Kriterien Gruppierungen zu erstellen. Ziel ist es, einen besseren Einblick in Ihre Projekte zu erhalten. So können Sie zum Beispiel besser analysieren, welche Arbeiten sich als Zeitfresser entpuppen oder welche Vorgänge auf einem kritischen Pfad sind.

Mit dem neuen Stil-Editor peppen Sie die Optik Ihrer Projekte auf. Einzelne Vorgänge statten Sie individuell mit Farben oder Schriftarten aus, die Sie mit wenigen Klicks einstellen. Ferner können Sie Regeln definieren. Beispielsweise werden dann alle erledigten Aufgaben in grüner und alle überfälligen Aufgaben in roter Farbe dargestellt.

Projektmanagement im Abo

Merlin Project lässt sich nach einer Eingewöhnungsphase gut bedienen. Handbücher und Onlinehilfen sind vorhanden, eine größere Anzahl an Vorlagen und Tutorials wäre jedoch wünschenswert. Wer mit der Anwendung dauerhaft arbeiten möchte, muss sich mit dem Lizenzmodell „Jahresabonnement“ anfreunden.

Fazit

Fazit: Hervorragendes Tool mit guten Ansätzen agiler Projektarbeit, dessen Lizenzmodell Anlass zur Kritik gibt.