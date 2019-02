Blaues USB-auf-Lightning-Kabel von AmazonBasics (Bild: Amazon)

Test: So gut ist das neue Lightning-Kabel von AmazonBasics. Amazon hat vor einer Weile eine neue Generation seiner USB-auf-Lightning-Kabel der Hausmarke AmazonBasics herausgebracht. Wir haben uns eines in der Farbe Blau mit drei Metern Länge genauer angesehen. Sieht man davon ab, dass Apple selbst gar kein Drei-Meter-Kabel anbietet, hat Amazon schon auf den ersten Blick einen Preisvorteil mit seinem Zubehör. Aber ist es wirklich gut?

Der erste Eindruck entscheidet. Das ist beim Kauf von Geräten und Zubehör nicht anders. Nur dass das meist in Verpackungen steckt.

Amazon lernt bei der Verpackung dazu

Vielleicht gehören Sie wie ich zu den Leuten, die sich wünschen, dass sich große Teile der Industrie ein Beispiel an Apple nehmen, wenn es um Verpackungen geht. Ich rede nicht vom Apple vor 20 Jahren, sondern von Apple von heute. Denn das Unternehmen nutzt mittlerweile kaum mehr Material als notwendig.

Erstaunlich kleine Verpackung (Bild: Alexander Trust)

Gerade Amazon musste sich diesbezüglich immer etwas anhören. Doch der Konzern ist lernfähig, wie das aktuelle Beispiel belegt. Ich rechnete mit einem größeren Karton. Der Paketbote brachte mir aber einen Luftpolsterumschlag. Darin befand sich ein dünner Karton mit 9,5 x 15 cm Ausmaß. Darin dann das drei Meter lange USB-Kabel. Die Verpackung scheint zudem aus recyceltem Papier hergestellt worden zu sein.

AmazonBasics USB-auf-Lightning-Kabel: Es tut, was es soll

Ich könnte jetzt diesen Test damit beenden, dass ich schreibe, das Kabel tut, was es soll. Das ist für mich persönlich aber immer schon zu wenig gewesen. Ich habe schon einige Kollegen in unterschiedlichen Redaktionen getroffen, für die das Prädikat „tut, was es soll” für gute bis sehr gute Bewertungen ausreicht, leider.

Blaues USB-auf-Lightning-Kabel von AmazonBasics mit drei Metern Länge und Klettverschlussschlaufe (Bild: Alexander Trust)

Es gibt aber noch mehr zu beobachten. Das Kabel bietet eine Schnalle mit Klettverschluss, für den Transport. Das ist okay, aber auch kein Alleinstellungsmerkmal.

Positiv ist aber, dass das Kabel keine Gerüche absondert. Ich habe online schon Schutzhüllen geordert, die selbst nach einem halben Jahr „lüften“ immer noch nach Autowerkstatt rochen.

Das Kabelmaterial ist „okay“

Das Material des Kabels ist auch „okay“. Das Kabel ist steifer als das von Apple. Man muss es erst eine Weile verwenden, wenn man die volle Länge ohne Knick nutzen möchte. Das Kunststoffmaterial bildet eben ein Gedächtnis an den Knickstellen beim Zusammenpacken.

Damit ist das Kabel von AmazonBasics aber auch robuster als Apples eigenes. Das verwendet keine schädlichen Weichmacher (mehr) und bricht nach regelmäßiger Benutzung oft an denselben Stellen.

Gewobene Nylon-Kabel ziehe ich dem Material dieses AmazonBasics-Kabels vor (Bild: Alexander Trust)

Beim Anfassen des Amazon-Produkts merke ich aber, dass es einen leichten Grip hat. Aber nicht positiv, wie zum Beispiel das gewobene Nylon mancher Konkurrenzprodukte, sondern leicht „klebrig“, als würde man eine Wachskerze anfassen. Meine Vermutung ist, dass vor allem in der wärmeren Jahreszeit das Material dazu neigen wird, Staub und andere Unreinheiten anzuziehen. Vielleicht kennen Sie das von manchen Bleistiften mit Grip-Griff, die Sie im Federmäppchen aufbewahren. Nach einer Weile und einigen Sommern wünschen Sie sich, Sie hätten lieber einen anderen gekauft.

Fazit: Günstig ja, aber es geht besser

Schon der Markenname steht für günstige Ware, die den üblichen Ansprüchen genügt. Das tut Amazons Kabel in jedem Fall. Zum Preis von 9,99 Euro kann man zudem bei einem drei Meter langen Kabel nicht meckern. Auf Dauer wird das Kabel aber Schmutz magisch anziehen und gerade im Sommer das Material aufweichen.

Wenn Sie ein kleines Budget haben, machen Sie mit dem MFi-zertifizierten Kabel nichts verkehrt. Aber für ähnlich viel Geld bekommen Sie auch geflochtene Nylon-Kabel, sogar von AmazonBasics. Diese Investition lohnt sich.

Produkthinweis AmazonBasics Lightning auf USB A Kabel, Apple MFi Zertifiziert - 3 m , 1er Pack , Blau Preis: 7,99 €

Anzeige