Vieles ist anders in diesem Jahr und so ließen auch das neue iPhone 12 und iPhone 12 Pro etwas auf sich warten. Für gewöhnlich legt Apples PR-Maschinerie im zeitlichen Umfeld der Internationalen Funkausstellung IFA los und preist das jeweilige iPhone du jour als das, was es in aller Regel ja auch immer ist: das bislang beste iPhone.

Diesmal mussten sich iPhone-Enthusiasten gut einen Monat länger gedulden, dafür zauberte Tim Cook mit seinem Team aber auch gleich vier iPhones aus dem Hut: das iPhone 12, das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Davon jetzt verfügbar sind allerdings nur das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro. Die Mini- und Max-Modelle sind ab dem 6. November 2020 vorbestellbar und werden zehn Tage später ausgeliefert.

Das Warten auf die 12er-Generation hat sich allerdings gelohnt, denn was uns da präsentiert wurde, das war kein kleines Update: Ein neuer Prozessor mit noch nie dagewesen...