Im Test: Das iPhone SE (2020). Weshalb du wahrscheinlich nichts anderes brauchst

Ab 480 Euro verkauft Apple dir jetzt ein iPhone, das sich in den allermeisten Merkmalen nicht hinter den aktuellen Topmodellen verstecken muss. Das klingt 2020 ebenso wenig nach Apple, wie es das beim ersten iPhone SE 2016 tat. Auch wenn Apple sich im Hochpreissegment nach wie vor deutlich am wohlsten fühlt, verkennen Tim Cook und sein Team aber auch nicht die Lage am Smartphone-Markt: Für das Gros der Konsumenten hinreichend gute Technik wird immer bezahlbarer, und so muss auch Apple mit einem „günstigen“ iPhone aufwarten können, um nicht Kunden an das Android-Lager zu verlieren – und vielleicht sogar neue Käufer zu gewinnen.

Design

Rein äußerlich bietet das iPhone SE zwar gravierende Neuerungen gegenüber seinem direkten Vorgänger, dem iPhone SE von 2016 im Gehäuse des iPhone 5s. Im Vergleich mit iPhones neueren Datums kommt irgendwie aber alles bekannt vor: Das iPhone SE von 2020 steckt im Gehäuse des iPhone 8, das wiederum praktisch das Case des iPhone 7 „bewohnte“, das sich seinerseits nur marginal vom iPhone 6s und iPhone 6 unterschied.

Daran kann man nichts Schlechtes finden. All diese iPhones haben sich gut verkauft, das Design ist sozusagen „kampferprobt“. Das Beibehalten dieses Designs wird ein entscheidender Faktor bei der Minimierung der Herstellungskosten gewesen sein.

Auf der Vorderseite finden wir denselben 4,7 Zoll in der Diagonale messenden Bildschirm, den wir schon vom iPhone 8 kennen, darunter den Homebutton mit integriertem Touch-ID-Sensor – eine Technologie, die jetzt in der Corona- und Gesichtsmaskenzeit bei allen Vorzügen von Face ID oftmals schmerzlich vermisst wird.

Für iPhone-Enthusiasten sieht das iPhone SE also geradezu langweilig aus. Aber auch das ist nicht weiter tragisch. Wer ständig am Puls der Zeit sein möchte, schielt vermutlich sowieso viel eher auf das iPhone 11 und iPhone 11 Pro, so er es nicht sogar schon besitzt. Für Fans ist das iPhone SE eher eine Randnotiz.

Für die Abermillionen aber, die einfach nur ein „anständiges Smartphone“ von Apple haben möchten, spielt das Alter des grundlegenden Designs wahrscheinlich keine Rolle. Sie haben andere Prioritäten. Und Apple bedient diese mit diesem iPhone SE.

Ein herber Schlag ist dieses iPhone SE für all jene, die auf ein weiteres kleines iPhone von Apple gehofft hatten – ein neues iPhone also im Gehäuse des iPhone 5s. Diese Wünsche hat Apple mit dem SE-Jahrgang 2020 nun wohl endgültig ausgeschlagen.

Eine Kamera, die im Hellen keine Wünschen offen lässt

Auf der Rückseite des iPhone SE finden wir eine 12-Megapixel-Kamera mit genau einer Linse. Auf der Vorderseite befindet sich eine 7-Megapixel-Selfie-Kamera. Und an diesem Punkt wird sich vermutlich am ehesten entscheiden, ob du dieses iPhone kaufen möchtest oder lieber auf eines der Topmodelle sparst – oder sogar einmal ins Android-Lager schaust.

Die Kamera eines Smartphones ist für viele inzwischen das primär kaufentscheidende Argument. Zunächst einmal: Für ein Smartphone im Preissegment bis 500 Euro verfügt das iPhone SE 2020 über wirklich gute Kameras.

Bei guten Lichtverhältnissen macht das iPhone SE Fotos, die auf den ersten Blick kaum von den Aufnahmen eines iPhone 11 Pro zu unterscheiden sind. Die Fotos sind scharf, die Farben stimmen – Anlass zur Klage findet sich, wenn überhaupt, nur in absoluten Details. Das alles liegt weniger an dem Kamerasystem selbst, sondern an der Software, die die Fähigkeiten des A13-Prozessors nutzt, um das Beste aus den Aufnahmen herauszuholen. So werden sogar Porträtaufnahmen mit Tiefenschärfe-Effekten möglich, wenngleich diese nicht mit denen eines iPhone 11 Pro oder aktueller Top-Android-Smartphones mithalten können.























1 /12

Die HDR-Fähigkeiten des A13-Prozessors verhelfen dem iPhone SE auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen zu oft deutlich besseren Bildern als etwa dem iPhone XR. Spätestens aber, wenn nur noch wenig Licht zur Verfügung steht, merkt man, dass auch Apple nicht zaubern kann. Der Nachtmodus etwa, mit dem Google vorpreschte und den Apple inzwischen auch in seinen Top-iPhones integriert hat, fehlt. Da hilft nur noch der Blitz – und wie wir alle wissen: Eigentlich machen Smartphone-Blitze nur in den seltensten Fällen irgendetwas besser.

Unter dem Strich mögen Googles günstigeren Smartphones, das Pixel 3A oder das kommende Pixel 4A, in Sachen Fotografie die Nase vorn haben. Wenn es um Videoaufnahmen geht, liegt wiederum Apple vorn. Optisch und per Software stabilisierte 4K-Aufnahmen bei 60 Bildern pro Sekunde? Die sucht man im Android-Lager lange – und noch länger in diesem Preissegment.

Akku-Laufzeit-Schnitzeljagd

Die Akkulaufzeit des iPhone SE ist ein merkwürdiges Thema. Apple versucht nach Kräften, sich um eine echte Zahl herumzudrücken. In den technischen Spezifikationen steht nur der Satz „Hält etwa so lange wie beim iPhone 8“, gefolgt von ein paar Spezialfällen, wie etwa 13 Stunden Videowiedergabe.

Schaut man beim iPhone 8 nach, landet man bei der Information, dass dieses Gerät so lange durchhalte wie das iPhone 7. Dort wiederum findet man den Satz: „Hält bis zu zwei Stunden länger als beim iPhone 6s.“ Und beim iPhone 6s findet die Schnitzeljagd dann endlich ihr Ende in der frustrierenden Akkulaufzeitangabe: „–“. Das ist dann schon etwas albern, Apple!

Bei unserer Nutzung des iPhone SE haben wir feststellen können, dass man bequem durch den Tag kommt. Aber auch nicht viel mehr. Wenn der Tag aus regelmäßiger Nutzung von Slack und Mail, gelegentlichen Telefonaten, dem einen oder anderen FaceTime-Video-Call und ein paar Youtube-Videos besteht, um das Nutzungsszenario einmal grob zu umreißen, legt man das iPhone SE abends mit nicht viel mehr als 15 Prozent verfügbarer Akkukapazität auf die Ladematte (ja, das iPhone SE lässt sich „kabelfrei“ per Qi-Technologie aufladen).

In diesem Fazit zur Akkulaufzeit steckt keine Enttäuschung, auch kein erhobener Zeigefinger in Richtung Apple. Ein Smartphone, das man an normalen Tagen den ganzen Tag über benutzen kann, ohne es zwischendurch aufladen zu müssen – da gibt es nichts zu meckern. Mehr bekommt man auch sonst zu diesem Preis und bei dieser Leistung praktisch nirgends.

Mehr als genug Power

Damit wären dann auch bei dem zweiten bemerkenswerten Aspekt des iPhone SE – neben der überraschend guten Kamera: dem Prozessor. Wie schon damals beim ersten iPhone SE, in dem der Prozessor des damals aktuellen iPhone 6 steckte, finden wir auch hier den A13-Bionic-Chip, den wir aus dem iPhone 11 und iPhone 11 Pro kennen.

Nicht nur unter Apple-Fans gilt dieser Prozessor als der leistungsfähigste Smartphone-Chip, und zahlreiche Benchmarks wissen dies zu belegen. Dass das iPhone SE heute schnell ist, ist aber nicht der eigentliche Grund, weswegen wir über die Wahl des A13 hocherfreut sind.

Im privaten Umfeld kennen wir gleich mehrere Menschen, die noch ein iPhone SE der ersten Generation benutzen. Diese Geräte von 2016 mit der Technik des Jahres 2015 werden bis heute mit Softwareupdates versorgt. Und abgesehen von der im Vergleich zu neueren Modellen „nachlassenden“ Kameraqualität beschweren sich dessen Besitzer erst seit etwa einem Vierteljahr, seit der Veröffentlichung von iOS 13, über ein lahmendes Gerät oder von Apple beworbene Funktionen, die auf ihren Geräten nicht mehr angeboten werden.

Deshalb ist es aber auch so wichtig, dass Apple in den günstigeren Geräten den jeweils besten verfügbaren Chip zum Einsatz bringt: Käufer des iPhone SE planen nicht, es allzu bald wieder durch ein neueres Modell zu ersetzen. Es muss also möglichst lange durchhalten.

Dass Apple die iPhone-SE-Modelle dann auch noch über Jahre mit frischer Software versorgt, ist ein weiterer Bonus, der Kunden vom Wechsel zu Android abhalten mag. Sogar Topmodelle werden dort nach wie vor nur etwa zwei Jahre mit neuen Android-Versionen bedacht. Selbst Googles eigene Pixel-Modelle werden nach drei Jahren aus dem Update-Zyklus gestrichen.

Unter dem Strich steht also: Ja, man bekommt ganz aktuell Android-Telefone, die den eigenen Ansprüchen jetzt auch genügen mögen und dem iPhone SE vielleicht sogar etwas voraus haben und auch nicht mehr kosten. Wenn sich an der Strategie von Samsung, Google und Co. in den kommenden Jahren allerdings nichts ändert, wird man mit einem iPhone SE auf längere Sicht vermutlich wieder besser bedient sein. Auch, zumal der Systemwechsel mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, weil etwa Apps neu gekauft werden müssen.

Natürlich: Das gilt in beide Richtungen. Zumindest aber, wenn du regelmäßig MacLife.de besuchst, stehen die Chancen gut, dass du ohnehin schon ein iPhone benutzt.

Fazit

Wenn man selbst mit einem iPhone 11 Pro in der Tasche herumläuft, muss man sich immer wieder zwingen, aus einem anderen Blickwinkel zu denken. Denn natürlich ist das iPhone SE vom iPhone 11 Pro aus betrachtet ein mächtiger Schritt zurück. Kommt man aber von einem iPhone 7, iPhone 8 oder gar vom vorherigen iPhone SE, dann ist der Sprung, den man mit diesem neuen iPhone SE tut, ein gewaltiger.

Wir glauben nicht, dass Apple sich mit diesem iPhone SE selbst kannibalisiert und nun die Verkäufe von iPhone 11 und iPhone 11 Pro dramatisch einbrechen werden. Aber Apple stellt seine Kunden vor eine ganz entscheidende Frage: „Was erkaufen mir all diese Hunderte von Euro Preisdifferenz vom iPhone SE zum iPhone 11 Pro eigentlich wirklich? Brauche ich all diese Funktionen?“

Wenn wir an die Dinge denken, die wir täglich mit dem iPhone anstellen, kommen wir zu dem Schluss, dass dieses iPhone SE im Prinzip alles kann, was wir brauchen. Was das iPhone 11 und iPhone 11 Pro darüber hinaus können, sind Dinge, für die wir entscheiden müssen – wie etwa die besseren Fotografien im Dunkeln oder mehr Spaß bei der Bildgestaltung mit einem Ultraweitwinkelobjektiv.

Und so fällt dann auch unser Fazit aus: Wenn du keinen gesteigerten Wert auf das Thema Fotografie legst und auch auf einen (noch) größeren Bildschirm mit neuester OLED-Technologie verzichten kannst, dann gibt es de facto keinen Grund für dich, das iPhone 11 oder iPhone 11 Pro diesem iPhone SE vorzuziehen.