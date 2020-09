Es ist noch gar nicht so lange her, da waren aus der Hand aufgenommene Smartphonevideos in aller Regel verwackelt: Jeder kennt die zwar gut gemeinten aber durch handwerkliche Unzulänglichkeiten kaum zu ertragenden Urlaubsvideos von Verwandten und Bekannten (von denen an dieser Stelle hoffentlich niemand mitliest). Inzwischen sorgen diverse Hard- und Softwarelösungen für stabilisierte Aufnahmen, die selbst Amateuraufnahmen zu einem professionellen Look verhelfen – etwa der Osmo Mobile 4, kurz OM 4, aber auch das iPhone an sich. Dazu gleich mehr.

Das ist neu beim DJI Osmo Mobile 4

Bei jährlicher Produktpflege sind die Neuerungen gegenüber dem jeweiligen Vorgängermodell oft nur im Detail zu finden. Im Vorjahr war das neue faltbare Design mit die größte Neuheit des Osmo Mobile 3. Auch der OM 4 lässt sich derart auf Jackentaschenkompatibilität zusammenschrumpfen. Noch kompakter ist er dank der neuen Magnethalterung...