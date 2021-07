Uns alle, die wir einer Tätigkeit im Büro – genauer: am Schreibtisch – nachgehen, eint vermutlich eine Gemeinsamkeit: Wir sitzen zu viel. Dabei ist ein gewisses Mindestmaß an täglicher Bewegung so wichtig, um den eigenen Körper in Form zu halten. Dabei beginnt Bewegung gar nicht erst bei tatsächlich sportlichen Aktivitäten.

Allein der regelmäßige Positionswechsel beim Arbeiten kann schon dabei helfen, Rückenproblemen in späteren Jahren vorzubeugen. Außerdem: wer ohnehin schon steht, geht auch eher mal ein paar Schritte.

»Meine Schmerzen im Iliosakralgelenk habe ich seit der Arbeit im abwechselnden Stehen und Sitzen besser im Griff.« Stefan Molz

Mehrere Menschen aus dem Team der Mac Life arbeiten bereits und teilweise seit Jahren an höhenverstellbaren Schreibtischen. Wir haben uns drei Modelle aus verschiedenen Preisklassen angeschaut und sie ausführlich getestet. Außerdem haben wir eine Physiothera...