(Bild: Beoplay)

Beoplay P6

Bluetooth-Lautsprecher: Mit dem Beoplay P6 zeigt Bang & Olufsen, dass auch ein mobiler Lautsprecher mit Klang überzeugen kann.

Bang & Olufsen baut nicht erst seit gestern Lautsprecher und bietet bereits eine breite Palette an mobilen Geräten an. Doch der Beoplay P6 schließt sowohl von der Größe und Ausstattung als auch vom Preis her eine Lücke zwischen dem A1 und dem Beolit 17.

Zunächst fällt das minimalistische Gehäuse aus Aluminium und der Tragegriff aus Leder ins Auge. Das Design von Cecilie Manz erinnert ein wenig an alte Mikrofone oder Designikonen von Braun. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Schwarz und Natural.

Wie auch schon beim A2 wird der Ton auf beiden Seiten des Geräts ausgegeben und ermöglicht so 360-Grad-Klang. Und der ist wirklich gut, vor allem für die kompakte Größe des Modells. Besonders die Bässe fallen erstaunlich wuchtig aus. Für den nötigen Strom sorgt ein 2600mAh-Akku mit 16 Stunden Laufzeit, welcher innerhalb von 3 Stunden per USB-C wieder aufgeladen wird. Gekoppelt wird der Beoplay P6 per Bluetooth, andere Anschlüsse sind leider nicht vorhanden. Mit den Tasten auf der Oberseite werden Wiedergabe und Lautstärke geregelt. Per „OneTouch“-Taste lassen sich Siri und Google Play starten.

Wertung

Hersteller: Beoplay

Preis: 399 Euro

Web: beoplay.com

Pro: lange Akkulaufzeit, sehr guter Klang

Contra: vergleichbare Qualität bekommt man anderswo günstiger

Note: 1,5

​Fazit: Wem die 399 Euro nichts ausmachen, der findet im P6 einen mobilen Lautsprecher mit sehr gutem Klang.