Im ersten Corona-Jahr haben sich etliche Bildschirmarbeitende in den eigenen vier Wänden ein Büro eingerichtet. Viele mussten dabei feststellen, dass es neben Rechner, Schreibtisch und Sitzgelegenheit vor allem auf eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ankommt. Kupferleitungen, mobile Datenvolumina oder Einspeisung über das Kabelnetz sind da nur bedingt hilfreich. FTTB oder noch besser FTTH sind die Schlagworte der Stunde: Fiber To The Building respektive Home.

Ende 2020 verfügten knapp 14 Prozent aller Haushalte über einen FTTB/H-Anschluss, nur fünf Prozent jedoch nutzten tatsächlich Glasfaser [1]. Hierzulande ist also noch viel Luft nach oben. Das wird noch deutlicher im internationalen Vergleich: Dänemark kommt auf 40 Prozent, Spanien auf 73 und Schweden auf 75 Prozent. Spitzenreiter ist Südkorea mit fast 85 Prozent. [2] Vielerorts scheitert eine Anbindung an den hohen Kosten für die Tiefb...