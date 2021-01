Apples Erfolgsrezept ist eigentlich ein ganz einfaches. Erstens: beobachten, was grundsätzlich am Markt funktioniert. Zweitens: analysieren, welche Schwachstellen aktueller Produkte die Kunden am meisten frustrieren. Drittens: Eine Lösung dafür anbieten.

Natürlich ist uns klar, dass es da noch den einen oder anderen Zwischenschritt geben muss. Denn wäre es wirklich so einfach, wäre ja jedes Unternehmen so erfolgreich wie Apple. Dennoch stimmt diese simple Formel. Selten ist es Apple selbst, das etwas vollkommen Neues auf den Markt bringt. Es gab MP3-Player vor dem iPod, es gab Touch-Screen-Telefone vor dem iPhone und es gab auch Kopfhörer vor den EarPods, die Apple vor rund 20 Jahren gemeinsam mit dem ersten iPod auf den Markt brachte.

Der Kopfhörermarkt hat sich seither allerdings rasant entwickelt, nicht zuletzt getrieben durch das wieder gesteigerte Interesse an qualitativ hochwertigem Musikgenuss. Dieses geht wiede...