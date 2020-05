Im Test: Das neue MacBook Pro 13 Zoll

Apple hat innerhalb weniger Wochen nicht nur das MacBook Air, sondern eben auch das MacBook Pro 13“ runderneuert. Ein Vergleich der beiden macOS-Laptops ist also fast schon obligatorisch. Das MacBook Pro hat dabei einiges zu bieten – auch über das neue Magic Keyboard hinaus.

Bei unserem Testgeräte handelt es sich um die zweite der vier von Apple vorgeschlagenen Konfigurationen mit 1,4-Gigahertz-Quad-Core-i5-Prozessor der 8. Generation von Intel, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte SSD-Speicherplatz zu 1.750 Euro.

Für den Sprung zu einem 2,0-GHz-Prozessor, der dann immer noch ein i5, allerdings der neuesten, der zehnten Generation ist sowie die Verdoppelung des Arbeitsspeichers und der verfügbaren Thunderbolt-3-Anschlüsse von zwei auf vier zahlt man einen Aufpreis von knapp 400 Euro.

Wir denken, dass man Apple kein Unrecht tut, wenn wir diese Iteration des kleinen MacBook Pro „Modellpflege“ nennen. Mit Ausnahme der neuen Tastatur, zu der wir später noch kommen, gibt es praktisch nichts wirklich aufregendes zu vermelden.

Apple selbst schreibt, dass die Grafikeinheit im neuen 13-Zöller bis zu 80 Prozent schneller wäre, was aber nur für bestimmte Anwendungen gilt. Interessant ist, dass Apple selbst sich als Beispiel dafür ein Spiel herausgegriffen hat. Bei Programmen aus dem Kreativ- oder Produktivitätsbereich sind die Sprünge deutlich kleiner. Wobei natürlich auch eine Verbesserung um „nur“ 60 oder gar 25 Prozent trotzdem eine Meldung wert und ein echter Zugewinn ist.

Etwas irritiert zurück lässt uns, was Apple beim 13-Zoll-MacBook-Pro nicht angepasst hat. Für regelmäßige Mac-Life-Leser am auffälligsten wird sein, dass es sich überhaupt noch um ein 13-Zoll-Gerät handelt. Nicht nur wir, sondern beinahe die gesamte sich mit Apple beschäftigende Presse hatte fest mit einem 14-Zoll-Gerät gerechnet. Schließlich hatte Apple im vergangenen Jahr bereits das 15,4-Zoll-MacBook-Pro zu Gunsten eines mit 16-zölligem Bildschirm beerdigt.

Beim kleinen MacBook Pro bleibt in dieser Hinsicht alles beim alten und so bleibt auch der Rahmen um das Display, der beim 16-Zoll-Gerät gegenüber dem 15-Zoll-Modell geschrumpft war, gleich.

Im Großen und Ganzen steckt im MacBook Pro 13“ also sogar das gleiche Display wie im MacBook Air. Die Unterschiede stecken im Detail: Das Pro-Display deckt einen größeren Farbraum ab (P3) und ist leuchtstärker. Es kommt auf 500 Nits, während für das MacBook Air bei 400 Schluss ist. In geschlossenen Räumen ist uns der Unterschied in der Displayhelligkeit nicht aufgefallen. An sommerlichen Tagen und im Freien ist jedes zusätzliche „Nit“ aber herzlich willkommen.

Dass das MacBook-Pro-Display in der Lage ist, einen größeren Farbraum wiederzugeben, wird allerdings recht schnell klar, wenn man beide Geräte, also das Pro und das Air, direkt nebeneinander stellt und sich etwa mit dem iPhone 11 Pro geschossene Bilder anschaut.

Aber selbst wenn man an P3-Displays gewöhnt ist, sehen Bilder auf dem MacBook Air nicht schlecht aus – solange der direkt Vergleich fehlt.

Aber auch auf andere technische Neuerungen des großen MacBook Pro verzichtet Apple beim kleinen Bruder: Weder bekommt es die wirklich beeindruckenden Lautsprecher, noch finden wir das neue Mikrofonsystem, das beim 16-Zöller Aufnahmen in „Studioqualität“ ermöglicht, vor.

Der Begriff Studioqualität steht dabei aus gutem Grund in Anführungszeichen: Zwar waren wir von der Qualität, die das Mikrofon im 16-Zoll-MacBook-Pro abliefert wirklich beeindruckt – unsere Headsets von Beyerdynamic, die wir unter anderem für die wöchentliche Aufnahme unseres Podcasts „Schleifenquadrat“ verwenden, haben wir trotzdem nicht an den Nagel gehängt.

Wieso eigentlich Magic Keyboard?

Eine rein äußerliche Änderung beim MacBook Pro 13“ gibt es im Vergleich mit seinem Vorgänger aber doch: Das neue Gerät ist einen hauch dicker geworden, was, so denken wir, allein der neuen Tastatur geschuldet ist.

Wir hoffen sehr, dass dies der letzte MacBook-Testbericht für eine lange Zeit ist, in dem wir uns in dieser Ausführlichkeit dem Thema „Tastatur“ widmen müssen.

Im vergangenen Jahr 2019 hat Apple im Zusammenhang mit dem 16-Zoll-MacBook-Pro eine neue Tastatur, das Magic Keyboard vorgestellt. Das war nötig geworden, nachdem es Apple in den drei vorangegangenen Jahren nicht gelungen war, aus der Butterfly-Tastatur ein zuverlässiges Produkt zu machen.

Wir erinnern uns zurück: Apple hatte eine superflache Laptop-Tastatur ersonnen, die nicht wie praktisch alle anderen aktuellen Tastaturen mit einem Scherenmechanismus funktionierte. Die Mechanik unter den einzelnen Tasten glich, reichlich poetisch umschrieben, eher dem Flügelschlag eines Schmetterlings.

Allerdings konnten schon kleinste Verunreinigungen die Tastatur unbrauchbar machen. Mit viel Glück half ein beherzter Stoß aus der Druckluftflasche, oft musste aber direkt die komplette Tastatur getauscht werden. Im Redaktionsumfeld hatten wir gleich mehrere solcher Fälle.

Apple legte noch eine zweite und letztlich eine dritte Generation dieser Tastatur vor und letztere scheint sogar so gut zu funktionieren, wie man es von einer Apple-Tastatur erwarten würde: nämlich perfekt. In diesen Jahren hatte Apple das Konzept allerdings vollständig verbrannt und hinreichend viel Vertrauen verloren, so dass ein größerer Schritt notwendig war. Einmal ganz davon abgesehen, dass auch voll funktionstüchtige Butterfly-Tastaturen ob ihres Tipp-Gefühls viele Gegner hatten und bis heute haben.

Die neue Laptop-Tastatur, die nach dem MacBook Pro 16“ und dem MacBook Air nun auch im MacBook Pro 13“ Einzug gehalten hat, ist stark von Apples „Magic Keyboard“, das etwa iMacs beiliegt, inspiriert. Man ist zurück bei einem Scherenmechanismus, hat diesen aber deutlich verbessert, um zum Einen die einzelnen Tasten stabiler und zum Anderen das gesamte Konstrukt flacher werden zu lassen.

Apple hat also definitiv nicht einfach alte Tastatur-Designs recycelt, sondern erneut viel Hirnschmalz und viele, viele Forschungsstunden in das Keyboard gesteckt. Herausgekommen ist die wohl beste Tastatur, die je in einem MacBook steckte. Und das sagen wir, die wir der Butterfly-Tastatur grundsätzlich gar nicht abgeneigt waren.

Das Tippgefühl ist wieder etwas weicher, obwohl der Tastenhub sich kaum von der Butterfly-Tastatur unterscheidet, die Tasten sind deutlich stabiler als bei den iMac- oder alten MacBook-Tastaturen und sie sind deutlich leiser. Man kann unter dem Strich nichts gegen diese Tastatur per se sagen.

Ob sie nun das Attribut „Magic“ verdient, sei einmal dahingestellt. Apple hat diesen Begriff etwas überreizt. Die „Magic Mouse“ war und ist wirklich etwas magisch. Die ganze Oberfläche ist ein berührungsempfindliches Eingabegerät und ermöglicht so tatsächlich ein gänzlich anderes Bediengefühl als mit konventionellen Mäusen.

Das „Magic Keyboard“ hingegen ist eine sehr, sehr gute Tastatur – und sonst nichts. Der einzig magische Aspekt mag sein, dass Apple relativ schnell eingelenkt hat und nicht versucht hat auf Biegen und Brechen die Butterflytastatur durchzusetzen.

Zwei Dinge gilt es aber dennoch zu dieser Tastatur zu sagen: Bei vielen ist die Freude schier grenzenlos darüber, dass die MacBook-Modelle mit der neuen Magic-Tastatur nun wieder über eine echte Escape-Taste und „korrekte“ Pfeiltasten verfügen. Um den Apple-Laptops wieder eine physische Escape-Taste zu verpassen, musste wohl erst Chef-Designer Jony Ive von Bord gehen. Immerhin sorgt dieser Schritt für eine noch größere Asymmetrie im ganzen Tastatur- und Trackpad-Bereich des Geräts. Willkommen ist dieser Schritt dennoch.

Die Pfeiltasten sind jetzt wieder wie ein auf dem Kopf stehendes „T“ angeordnet, was von vielen ebenfalls als „richtiger“ Schritt gewertet wird. Wir müssen sagen, dass es bei uns keine klare Präferenz für die eine oder andere Anordnung der Tasten gibt.

Dann ist da noch die Touch Bar. Seit 2016, als Apple zum ersten Mal ein MacBook Pro mit Touch Bar vorstellte, diskutieren wir über ihr Vor- und ihre Nachteile, ihre Sinnhaftigkeit und mit ihr verbundene Ärgernisse.

Die Redaktionsmeinung lässt sich nach wie vor so zusammenfassen, dass wir zwar durchaus die Potenziale sehen, aber auch nach vier Jahren nicht so begeistert sind, dass wir nicht echte Tasten weiter vorzögen. Vor allem auch, weil echte Tasten nie ausgehen. Die Touch Bar verfällt regelmäßig in eine Art Schlafzustand und muss durch Antippen zunächst aufgeweckt werden, bevor eine Eingabe möglich ist.

Benchmarks und Akku-Laufzeit

Besonders bei einem Pro-Gerät ist natürlich wichtig, wie es sich im Alltag schlägt. Da Arbeitsalltage nur schwer zu vergleichen sind, haben sich Benchmarks als als vergleichende Währung ergeben. Wie so viele andere auch, setzen wir vor allem auf Geekbench, mittlerweile in Version 5. Unser MacBook Pro schafft einen Wert von 870 in der Single- und 3.890 in der Multi-Core-Performance.

Zumindest unsere täglichen Aufgaben konnten das MacBook Pro nicht vor unüberwindbare Hürden stellen. Diverse parallel laufende Programme von Slack über Safari und Apple Music, Text-Editoren, Mail- und Chat-Anwendungen und auch der ressourcenhungrigen Chrome-Browser brachten das Pro nicht einmal bei Videokonferenzen ins Schwitzen.

Das vermochten erst wirkliche Pro-Anwendungen wie etwa Apples Videoschnittprogramm Final Cut oder praktisch alle Adobe-Programme.

Einmal mehr anzumerken ist dabei, dass iPad Pro mit Geekbench-Werten von 1.067 / 4.612 und auch das aktuelle iPhone 11 Pro mit 1.340 / 3.445 deutlich performanter als dieses MacBook Pro sind. Wir denken, dass Apple endgültig an dem Punkt angekommen ist, an dem die Einführung eigener Prozessoren in die MacBook-Reihe unmittelbar bevorsteht. Das größte Problem dabei wird sein, dass Apple noch keine Prozessoren parat hat, die auch die Intel-Produkte, die in den Mac-Spitzenkonfigurationen zum Einsatz kommen, in den Schatten stellt. Hier ist die Frage, ob Apple wartet oder sich traut eine Zeit lang zweigleisig zu fahren – mit Intel- und ARM-Prozessoren in unterschiedlichen Mac-Modellen.

In Sachen Akku-Laufzeit gibt sich Apple weiterhin ehrlich und verspricht 10 Stunden, wenn man sich in diesen 10 Stunden auf das Surfen im Web, Videowiedergaben und ähnliche Aufgaben beschränkt. Das kommt hin. Widmet man sich anspruchsvolleren Aufgaben, bricht dieser Wert aber auch schnell auf deutlich unter fünf Stunden ein und spätestens bei der Bearbeitung von 4K-Videomaterial kann man dem Akku-Füllstand beim Fallen zuschauen. Auch hier könnten stromsparende ARM-Prozessoren Linderung verschaffen.

Die FaceTime-Kamera

Nicht erst seit wir, wie so viele andere Menschen auch, praktisch in Vollzeit Corona-bedingt im Homeoffice arbeiten, beschweren wir uns über die Bildqualität der FaceTime-Kamera in Apples Laptops und letztlich auch im iMac. Sorgt man nicht für wirklich gute Lichtverhältnisse, werden Videokonferenzen schnell unangenehm. Hat man den Luxus, zu Hause tatsächlich ein echtes Büro zu haben, kann man dem Problem mit einem entsprechenden Lampen-Set-up begegnen. Vielen Menschen ist aber ihr Schlafzimmer oder die Küche das Homeoffice und die Flexibilität in Sachen Lichtdesign eingeschränkt.

Man kann jetzt natürlich argumentieren, dass auch Apple nicht mit der Corona-Krise rechnen konnte. Sicherlich. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, in Laptops, die allesamt vierstellig kosten und den Anspruch erheben, die besten am Markt zu sein, mittelmäßige Kameras zu verbauen. Insbesondere dann, wenn man mit iPhone und iPad im Regelmaß zeigt, was man in Sachen Kameratechnik draufhat.

Fazit

Gerade über die MacBook-Pro-Modelle in der Einstiegskonfiguration kann man nicht urteilen, ohne nicht auch über das MacBook Air zu sprechen. Denn für viele potenzielle MacBook-Air-Käufer wird sich die Frage stellen, ob es nicht doch lieber ein MacBook Pro sein sollte.

Und die Frage ist berechtigt, da die Preise nicht soweit auseinander liegen, wie man glauben sollte. Lässt man einmal das 1.200-Euro-MacBook-Air als, fast schon blasphemisch gesagt, bessere Schreibmaschine außen vor, ist man sofort beim 1.500-Euro-Modell, was auch der Einstiegspreis in die Pro-Klasse ist. Reizt man das MacBook Air auf den 1,2-GHz-Quad-Core-i7-Prozessor aus und bestückt es mit 16 GB Arbeitsspeicher, sowie 512 GB SSD-Speicher, landet man bei 1.830 Euro und befindet sich preislich endgültig auf Pro-Terrain.

Für den prototypischen Anwender ohne gehobene Ansprüche, der also eher selten Videos bearbeitet und der auch bei Software von Adobe nicht zu Hause ist, ist das MacBook Air eine gute Wahl. Wer es sich leisten kann und wer vielleicht auch etwas mehr Wert auf einen möglichst großen Nutzungszeitraum legt, der ist beim Pro besser aufgehoben.

Wer im Regelmaß leistungshungrige Aufgaben von seinem MacBook Pro bewältigen lassen möchte, muss aber auch hier gewaltig draufzahlen und wird mit den Einstiegsgeräten nicht glücklich werden. Die beiden günstigeren Varianten arbeiten beispielsweise noch mit Intel-Prozessoren der 8. Generation, nicht der 10., wie die teureren Modelle. Außerdem verfügt keins der 13-Zoll-MacBook-Pro-Geräte über einen dedizierten Grafikchip. Der ist der 16-Zoll-Reihe vorbehalten, die allerdings erst bei 2.700 Euro startet.

Für sich genommen ist das MacBook Pro 13“ aber weiterhin ein erstklassiges Gerät, an dem es abgesehen von der Kamera nichts auszusetzen gibt

Testergebnis Produktname MacBook Pro 13" (2020) Hersteller Apple Preis 1750 € Webseite www.apple.de Pro Viel Power

Viel Power Tolles Display

Tolles Display Kompaktes Design Contra In günstigen Konfigurationen nur zwei Thunderbolt-3-Anschlüsse Bewertung 1.3

sehr gut