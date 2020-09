Machen wir uns nichts vor: Niemand ist bei der Präsentation der neuen Apple Watch Series 6 in spontanen Jubel ausgebrochen oder gar in Extase verfallen. Vielleicht sollte man ohnehin sein Leben überdenken, wenn einem so etwas (wiederholt) beim Anblick von Technik widerfährt; aber darum soll es heute nicht gehen. Denn natürlich gibt es auch zu diesem neuen Modell der Apple Watch jede Menge zu erzählen. Langweilig ist es höchstens, wenn man bereits eine Apple Watch Series 5, also eine Apple-Smartwatch aus dem Vorjahr, besitzt. Aber schon, wenn man nur eine um ein Jahr ältere Uhr, eine Apple Watch Series 4, besitzt, dann hat die neue Generation gleich mehrere interessante Funktionen zu bieten.

Design ist alles

Tatsächlich ist das Aussehen bei wohl keinem Apple-Produkt so wichtig wie bei der Apple Watch. Ja, es ist toll, dass Apples MacBooks auch optisch zu punkten wissen. Aber letztlich sind sie Laptops und die F...