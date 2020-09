Die App-Store-Charts spülen immer mal wieder seltsame Apps an die Spitze. Aktuell ganz oben zu finden: Widgetsmith und Color Widget. Doch nicht nur im App Store sind diese beiden Apps vertreten, ein kurzer Blick in die Trends bei Twitter, Tiktok und Instagram zeigt: auch dort posten Nutzer unter Hashtags wie „Homescreen“ oder „Widgets“ zu tausenden Screenshots ihres iPhone-Homebildschirms. Was ist da los?

Apple reicht Android-Funktion nach

Alles hängt mit einer neuen Funktion des iPhone-Betriebssystems iOS 14 zusammen. Erstmals bietet Apple nämlich sogenannte Widgets, also kleine Infofenster. Diese müssen App-Entwickler eigentlich zunächst in ihre Anwendungen implementieren. Als Nutzer kannst du die entsprechenden Infofenster dann auf deinem Homescreen platzieren.

Zwei Beispiele: Die Wetter-App von Apple bietet drei verschieden große Widgets, welche unterschiedlich viele Informationen zur aktuellen Wette...