07.08.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.08.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf dem iPhone und iPad verstecken sich viele Speicherfresser, die gerade auf Geräten mit geringer Speicherkapazität wichtigen Platz kosten. Dazu zählt beispielsweise auch die Mail-App. Genauer gesagt, kosten nicht mehr benötige E-Mails mit Anhang nur unnötig kostbaren Speicher. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie sich alle E-Mails mit Anhang in einer Übersicht anzeigen lassen und dann gegebenfalls löschen können.

So lassen Sie sich nur E-Mails mit Anhang anzeigen

Apples Mail-App gehört zu den Standardapps auf jedem iPhone, iPad und iPod Touch. Die App verfügt neben verschiedenen Wischgesten über weitere verstecke Funktionen. Als beste Beispiele dienen hier die intelligenten Postfächer. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie eines aktivieren, welches Ihnen nur E-Mails mit Anhang anzeigt.

Öffnen Sie die Mail-App auf Ihrem iPhone oder iPad. Tippen Sie in Ihrem Postfach oben links auf „Postfächer“. Sie befinden sich jetzt in der Postfach-Übersicht mit sämtlichen Postfächern und Accounts. Tippen Sie auf „Bearbeiten“ in der oberen linken Ecke. Es erscheint eine lange Liste mit verschiedenen (versteckten) Postfächern. Wählen Sie nun „Anhänge“ an, sodass davor ein blauer Haken erscheint. Tippen Sie nach der Auswahl oben links auf „Fertig“.

Neue intelligente Postfächer lassen sich spielend leicht einrichten (Bild: Screenshots)

Zurück in der Postfach-Ansicht tippen Sie nun auf „Anhänge“ und Ihnen werden alle E-Mails mit Anhang aus Ihren Postfächern angezeigt.

Profi-Tipp: Wie im Verlauf der Anleitung gesehen haben, gibt es noch weitere versteckte und äußerst intelligente Postfächer in der Mail-App. So kann man sich beispielsweise alle am heutigen Tag eingegangenen E-Mails oder ausschließlich ungelesene E-Mails anzeigen lassen. Die angebotenen Möglichkeiten sind vielzählig und vereinfachen es Ihnen den Überblick über Ihre E-Mails zu behalten.

Anzeige