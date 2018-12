12.12.2018 - 14:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Die DSGVO bringt nicht nur viele Nachteile und mehr Bürokratie in viele Berufe, sondern kann auch einen interessanten Nebeneffekt haben. Wie der Australier Pat Murray nun bewies, können die gesammelten Daten zweckentfremdet werden und beispielsweise Ihre Musikvorlieben visualisieren. Dazu stellte er eine Applikation bereit, die Ihnen eine umfassenden Überblick über Ihr musikalisches Jahr mit Apple Music gibt.

Bevor Sie Pat Murrays Web-App nutzen können, müssen Sie zunächst Apples „Daten und Datenschutz“-Portal besuchen und sich einloggen. Danach wählen Sie den Eintrag „Kopie deiner Daten anfordern“ aus. Setzen Sie nun einen Haken vor „Informationen zu Apple-Mediendiensten“, um die gesammelten Musikdaten zu erhalten. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“. Auf der nächsten Seite können Sie einfach „Anfrage abschließen“ anklicken.

Ab jetzt kann es laut Apple bis zu sieben Tagen dauern, bis die Daten bereitgestellt werden. Sobald diese für Sie zum Download verfügbar sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. In dieser Klicken Sie nun auf „Deine Daten erhalten“ und schließen dann den Download ab.

Entpacken Sie die Datei und anschließend auch das Archiv „App Store iTunes Store iBooks Store Apple Music“. Öffnen Sie nun den Ordner „Apple Music Aktivity“ und halten Sie Ausschau nach der CSV-Datei „Apple Music Activity“. Öffnen Sie nun in Safari Pat Murrays Website (Link) und laden Sie die CSV-Datei hoch. Die Website wird Ihnen kurze Zeit später eine ausführliche Statistik über Ihre Hörgewohnheiten ausgeben. Sie können sich beispielsweise auch darüber informieren, wie viel Zeit Sie in den letzten Jahren mit Musikhören verbrachten oder welchen Song Sie am meisten hörten.

Übrigens: Spotify integrierte kürzlich ein ähnliches Feature, das Ihnen einen umfassenden Blick auf die im diesen Jahr gehörte Musik gibt.

