VPN am Mac einrichten – diese Anleitung zeigt wie's geht. Vielleicht wissen Sie schon, was ein VPN ist, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall möchten wir Ihnen erklären, wie Sie Ihren Mac mit einem VPN verbinden können. Diese Verbindungen sind zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie auf einen Firmen-Computer oder ein System einer Hochschule zugreifen wollen. Apple bietet Ihnen in macOS eine eingebaute Möglichkeit VPN-Verbindungen unterschiedlicher Art einzurichten. Darüber hinaus können Sie aber auch Software von Dritthersteller, darunter auch kostenlose Open-Source-Anwendungen nutzen.