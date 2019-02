Vorsicht beim Kauf gebrauchter Macs: Gefälschte Modellbezeichnung als Falle. Haben Sie schonmal einen Mac gebraucht gekauft, und Ihr blaues Wunder erlebt? Wir möchten an dieser Stelle keine Panik verbreiten, sondern vor allem aufklären. Denn in der Regel machen Verkäufer Fotos der Geräte und fotografieren auch das Info-Fenster auf dem Desktop ab mit Daten zum System. Aber so wie Sie den Kilometerstand selbst bei modernen Fahrzeugen manipulieren können, haben Sie auch Möglichkeiten, die Systeminformationen zu ändern.