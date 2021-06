So verwandelst du Mac, iPhone und iPad in eine Xbox Series X mit mehr als 100 Spielen

Eigentlich hätte das Xbox Cloud Gaming schon im September 2020 für iPhone und iPad starten können, aber Apples strenge App-Store-Richtlinien verbieten es, Cloud-Gaming-Dienste im App Store anzubieten. Daher ist auch Googles Stadia auf Apples Marktplatz nicht zu finden. Jedoch räumte der iPhone-Hersteller ein, dass diese Dienste auf das Web setzen dürfen: Microsoft kündigte daher an, Apple-Nutzer per Browser zu erreichen.

Das Unternehmen hat mit Xbox nämlich eine Mission: Sie wollen weltweit so vielen Menschen wie möglich, den Zugang zu fantastischen Spielen und ihren Communities ermöglichen. Sie möchten Menschen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, welches Spiel sie spielen; mit wem sie es spielen; und wo sie es spielen.

Aus Project xCloud wird Xbox Cloud Gaming

Wie das Unternehmen mitteilt, ist Xbox Cloud Gaming, ehemals als Project xCloud bekannt, ab sofort für alle interessierten Nutzer:innen mit „Xbox Game Pass Ultimate“-Abonnement im Browser für WIndows 10 PC sowie Apple Smartphones und Tablets in 22 Ländern verfügbar. Wenn du bereits Mitglied bist oder werden willst, nutze einfach eines dieser Geräte und besuche xbox.com/play via Edge-, Chrome- oder Safari-Browser, um Hunderte von Spielen aus der Xbox Game Pass-Bibliothek zu spielen.

Als Voraussetzungen gibt Microsoft an, dass auf deinem iPhone oder iPad mindestens iOS 14.4 beziehungsweise iPadOS 14.4 installiert sein muss und du eine Internetverbindung mit 10 MBit/s (oder mehr) benötigst. Für ein optimales Erlebnis sind 20 MBit/s notwendig. Weiterhin solltest du einen unterstützten Bluetooth- oder USB-Controller besitzen, da nur eine kleine Spieleauswahl per Toucheingabe spielbar ist. Erfüllst du diese Bedingungen, kannst du direkt loslegen und dich in das nächste Abenteuer stürzen.

Als besonderes Angebot kannst du den Xbox Game Pass Ultimate in den ersten drei Monaten für jeweils einen Euro testen. Neben Xbox Clud Gaming bekommst du auf einer Xbox sowie am PC eine große Spieleauswahl per Game Pass, eine Xbox Gold Mitgliedschaft und auch ein EA Play-Abonnement. Im Anschluss werden monatlich 12,99 Euro fällig.

Wirst du dein iPhone in eine mobile Xbox Series X verwandeln? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

