„Today at Apple – At Home – iPad kennenlernen“: ein Erfahrungsbericht

Aufgrund der anhaltenden Pandemie sind die Apple Stores weltweit zum großen Teil geschlossen und können somit nicht ihr vollständiges Angebot bereitstellen. Dies betrifft vor allem den Bereich Support & Service. Diverse Hilfestellungen rund um Apple-Produkte bot das Unternehmen vor der Pandemie direkt in den eigenen Stores an. Doch Apple hat eine Lösung gefunden, die jeden Kunden und jeden Fan sicher freut: Im Rahmen der neuen „Today at Apple - At Home“-Veranstaltungsreihe finden Events wie zum Beispiel „Produkt Skills“ statt, in denen dir wahlweise der grundsätzliche Umgang mit iPhone, iPad oder Mac beigebracht wird. Und da mir vor kurzem dem Glück zuteil wurde das neuste iPad Air in meinem Besitz wähnen zu dürfen, nahm ich an der Session „iPad kennenlernen“ teil.

Doch ich beginne am Anfang: Die Anmeldung zu einer Online-Session bei Apple ist denkbar einfach. Wenn du auf diesen Link klickst, wirst du auf eine Seite weitergeleitet, auf der du einen Termin für die Sitzung auswählen kannst. Um dich unverbindlich anzumelden, musst du dich zur Bestätigung deiner Identität lediglich mit deiner Apple ID anmelden. Daraufhin erhältst du eine E-Mail mit den Details samt des Links zur Teilnahme.

Möchtest du an einer Session zum iPhone oder iPad teilnehmen, bietet es sich an direkt über diese Geräte teilzunehmen. So kannst du parallel zur Online-Sitzung die gezeigten Funktionen selbst ausprobieren. Dafür musst du dir allerdings erst die App „Cisco Webex Meetings“ herunterladen. Besitzt du einen Mac und möchtest darüber an der Sitzung teilnehmen, musst du dir ebenfalls die Webex-App für den Mac herunterladen.

Obacht bei dem Beitritt in die Session: Der Beitrittslink zu Webex (egal ob Mac, iPhone oder iPad) wird erst kurz vor Beginn der Sitzung selbst freigeschaltet. Vorher kannst du ihn nicht einsehen. Also keine Panik!

Was erwartet dich bei „Produkt Skills – iPad kennenlernen“?

Wer jetzt damit rechnet, dass mich Apples Experten in dieser Sitzung in alle Geheimnisse des iPads eingeweiht haben, der täuscht sich. Tatsächlich ging ich nicht viel schlauer aus der Sitzung heraus, als ich hineinging. Das liegt aber in erster Linie daran, dass ich schon vor dem iPad Air für einige Zeit ein iPad besaß und dementsprechend mit der Bedienung zum größten Teil vertraut war. Das heißt im Klartext: Die Kennenlernen-Veranstaltungen von Apple sind eindeutig an diejenigen gerichtet, die zum ersten Mal das jeweilige Gerät besitzen und noch nicht vertraut mit Apples Betriebssystemen sind. Dementsprechend ist auch die Themenübersicht für die Sitzung „iPad kennenlernen“ aufgebaut.

Die Sitzung beginnt mit einer kurzen Vorstellung aller anwesenden Apple-Experten. Du kannst nur sie sehen, alle anderen Teilnehmenden sind für dich unsichtbar, genauso wie du für sie unsichtbar bist. So bleibt deine und Privatsphäre aller anderen gewahrt. Wenn du allerdings Fragen im Laufe der Sitzung hast, kannst du diese in den Text-Chat von Webex schreiben. Sollten sie in den Rahmen der Veranstaltung passen, beantworten die Apple-Experten sie im Laufe der Sitzung.

iPad-Hardware verständlich erklärt

Der Apple-Experte startet mit einer kurzen Einführung in die Hardware des iPads: Dabei nutzt er zwar in erster Linie das neue iPad Air, um die Anschlüsse, Tasten und Display vorzuführen. Allerdings greift er auch auf ein älteres iPad zurück, um den Fingerabdrucksensor ebenfalls zeigen zu können.

Über Mitteilungen und Steuerung

Danach geht der Experte in diesem Themenblock auf die grundsätzlichen Tipp- und Wischgesten ein, mit denen du das iPad bedienen kannst. Auch der Sperrbildschirm und die verschiedenen Menüs werden erklärt.





iPadOS: Die Grundlagen verstehen

Die erste halbe Stunde der Sitzung ist geschafft und nun geht es in die für Einsteiger bei Apple-Software etwas schwierigeren Details der Bedienung. Der Apple-Experte geht Schritt für Schritt vor und erklärt die Kachel-Anordnung der Apps auf dem Home-Bildschirm des iPads sowie das Dock. Auch die App-Organisation in Ordner, das Löschen von Apps und die Widget-Verwendung kommt nicht zu kurz. Sogar für mich als iPad-Kennerin waren der eine oder andere hilfreiche Tipp dabei, der mir bei der bequemen Bedienung des iPads noch nicht bekannt waren.







Alles einfach erledigen

In diesem Teil der Sitzung erklärt der Apple-Experte in erster Linie, wie du Siri verwendest und was der Sprachassistent alles kann. Er schildert aber auch, wie du die Suchfunktion deines iPads aktivierst und effektiv nutzen kannst. Ebenso stellt er ein paar erweiterte Gesten wie das Zoomen vor oder wie du zwei Apps zur gleichen Zeit benutzen kannst. Dies ist sogar gleich auf zwei Weisen möglich. Wer nicht weiß, dass das auf dem iPad möglich ist, kommt gerade auch in diesem Teil der Sitzung auf seine Kosten.

Auch der Apple Pencil wird angesprochen

Während vielleicht die meisten schon mal ein Tablet bedient haben oder durch ein Smartphone zumindest mit ein paar der zeigten Tipps und Tricks vertraut sind, ist ein Gerät wie der Apple Pencil wohl den meisten noch nicht so bekannt. Das trifft zumindest auf mich zu, deshalb war dieser Teil der Sitzung auch mein persönliches Highlight.

Der Apple-Experte erklärt nicht nur, wie du deinen Apple Pencil koppelst und auflädst, sondern auch ein paar verstecktere Funktionen, die ich hier nicht vorwegnehmen will. Auch wie du Kritzeln (Handschrift zu Druckschrift), was bisher eigentlich nur in Englisch verfügbar ist, aktivierst, macht er vor.

Das Fazit: Alles in allem…

Die Sitzung „iPad kennenlernen“ war eine kurzweilige Angelegenheit. Sie dauerte eine Stunde, den leicht verständlichen Schilderungen der Apple-Experten war jederzeit leicht zu folgen. Der Apple-Experte teilt außerdem alle besprochenen Informationen auch nochmals als Link im Text-Chat der Gruppe, sodass du alles auch noch einmal nachlesen kannst. Auch Fragen ließen sich im Rahmen der Session stellen, die ebenso kompetent als auch verständlich beantwortet wurden.

Es bleibt festzuhalten: Die Veranstaltungen im Rahmen der „Produkt Skills“ sind all denen vollumfänglich zu empfehlen, die bisher keine oder nur sehr wenig Erfahrung mit ihren neuen Apple-Produkten gemacht haben. Aber auch für diejenigen, die ihre Geräte schon seit längerer Zeit nutzen, könnte vielleicht der eine oder andere Trick dabei sein, der noch nicht bekannt war. Eine Übersicht über alle Sitzungsangebote findest du hier.