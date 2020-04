iPad Pro 2020 im Test: Das kann Apples-Profi-Tablet der 4. Generation wirklich

Ersetzt das iPad Pro professionelle Mikrofone?

Was kann das neue Kameramodul?

Wie schlägt sich der LiDAR-Scanner?

Wie gut ist der Prozessor wirklich?

Auch nach anderthalb Jahren sucht das iPad Pro der 3. Generation einen echten Herausforderer in seiner Produktkategorie. Einige wenige Hersteller bieten ebenfalls hochpreisige Geräte mit starker Hardware an, doch beispielsweise im Bereich des Prozessors ist Apple ihnen teils Jahre voraus. Was kann man nun an einem solchen Gerät überhaupt noch verbessern?

Zumindest ein bisschen was ist Apple für den iPad-Pro-Jahrgang 2020 eingefallen – genauer gesagt drei Punkte. Man verbaut ein neues Kameramodul mit einem spannenden Sensor, verpasst dem iPad Pro neue Mikrofone und einen neuen Prozessor. Wobei der letzte Punkt nicht ganz stimmt, es ist eher ein kleines Updates des bisherigen Chips. Doch fangen wir mit den Mikrofonen an.

Ersetzt das iPad Pro 2020 nun professionelle Mikrofone?

Jein. Nächster Punkt?

Ok, ein bisschen mehr müssen wir dann doch ins Detail gehen. Apple selbst spricht in seiner Pressemitteilung zum iPad Pro der 4. Generation von „Mikrofonen in Studioqualität“. Tatsächlich stellen sie, ähnlich wie die Mikrofone im neuen MacBook Pro mit 16 Zoll, eine deutliche Verbesserung dar und sind für Aufnahmen in einer ruhigen Umgebung und einem Raum ohne Hall ausreichend.

Hier gilt eine Regel, die auch schon für Smartphone-Kameras zutrifft: Die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Ein iPhone ersetzt noch immer keine professionelle Kamera, aber ist immer griffbereit. Und für schnelle Schnappschüsse reicht die Qualität völlig aus. Wer mit dem neuen iPad Pro spontan einen Podcast, ein kleines Musikstück oder Gesang aufzeichnen möchte, der kann dies tun – mit einem professionellen Setup wird die Aufnahme allerdings noch besser ausfallen. Aber ein komplettes Tonstudio kann man halt eher selten überall mit sich herumtragen.

Damit Sie sich selbst einen Eindruck von der Audioqualität der Mikrofone machen können, haben wir einen kleinen Teil der aktuellen Episode unseres Podcasts Schleifenquadrat mit dem neuen iPad Pro der 4. Generation aufgenommen. Es tritt dabei gegen ein Beyerdynamic Fox an, ein professionelles USB-Mikrofon für Sprachaufnahmen. Unseren Podcast finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps. Suchen Sie dort einfach nach „Schleifenquadrat”.

Das neue Kamera-Modul im iPad Pro 2020: Noch mehr Spaß für iPad-Fotografen

Kommen wir von den Mikrofonen zu den äußeren Werten. Dabei fällt nur eine Änderung ins Auge: Der Kamera-Buckel auf der Rückseite ähnelt nun stark dem iPhone 11 und iPhone 11 Pro. Tatsächlich erhält das iPad Pro nun, neben der bereits aus dem Vorgänger bekannten Kamera, ein zusätzliches Weitwinkelobjektiv.

Man kann vortrefflich darüber streiten, wie praktisch ein iPad als Kamera ist, doch Menschen nutzen das Tablet nun mal zum Fotografieren und ihnen ist herzlich egal, was die Entwickler oder Tech-Journalisten davon halten. So oder so haben iPad-Fotografen mit dem Weitwinkelobjektiv nun eine Gestaltungsmöglichkeit mehr für ihre Fotos und können mehr von ihrer Umgebung aufzunehmen. Auf weitere, vom iPhone bekannte Funktionen wie den Nachtmodus oder Smart HDR müssen iPad-Besitzer allerdings verzichten. Doch selbst wer nie ein Foto mit seinem Tablet schießt, profitiert vom neuen Objektiv, schließlich setzt Apple es auch für Augmented Reality ein.

LiDAR-Sensor: Das erste iPad mit Laser

Wichtig für Augmented Reality ist auch eine weitere Besonderheit des Kameramoduls. Statt eines dritten Objektives wie im iPhone 11 Pro, verbaut Apple nämlich erstmals einen sogenannten LiDAR-Scanner. Dieser sendet Laserstrahlen aus und erfasst, wie lange diese benötigen, um von der Umgebung reflektiert zu werden. Das Prinzip ähnelt einem Radar oder Echolot. Genau wie eine Fledermaus, erfasst das iPad seine Umgebung. Allerdings mit Laserstrahlen und nicht mit Schall. Ähnlich wie die „Schreie“ einer Fledermaus ist die LiDAR-Funktion für den Menschen nicht wahrnehmbar. Die Schallwellen der Fledermaus sind im nicht hörbaren Frequenzbereich und die Laserstrahlen im für Menschen nicht sichtbaren Lichtspektrum.

Was die Nutzer des aktuellen iPad Pro 2020 allerdings wahrnehmen können, ist die Verbesserung, die der LiDAR-Scanner in Verbindung mit den Bildinformationen beider Kameraobjektive und den Daten des Bewegungssensors für Augmented-Reality-Anwendungen bedeutet. Auf eine Entfernung von fünf Metern erkennt das iPad nun ohne eine sichtbare Verzögerung die Umgebung und blendet virtuelle Objekte viel schneller in die reale Umgebung ein. Auch Personen die zwischen dem virtuellen Objekt und dem iPad durchs Bild laufen, werden viel schneller und genauer erkannt und das AR-Objekt entsprechend ausgeblendet.

Wirklich aktiv zum Einsatz kommt der LiDAR Sensor allerdings bisher nur in der Maßband-App von Apple selbst. Entwickler von Dritt-Anwendungen müssen ihre Apps erst noch anpassen, um den Scanner voll nutzen zu können. Die Maßband-App zeigt aber bereits, wie genau die neue Technik ist und welche Vorteile sich daraus für zukünftige AR-Projekte ergeben. In unserem Test ersetzt das neue iPad Pro noch immer keinen Zollstock, das Tablet liegt aber bei seinen Messungen meist deutlich dichter an an den „analog“ erfassten Werten als noch sein Vorgänger.

Der (neue/alte) Prozessor im iPad Pro

Vor der Veröffentlichung des neuen iPad Pro gingen wir davon aus, dass Apple wieder einmal eine verbesserte Version des iPhone-Prozessors verbaut. In diesem Fall hätte es dann der A13X sein müssen. Doch Apple entschied sich dafür, den bereits im iPad der 3. Generation verbauten A12X etwas zu verbessern und als A12Z in das neue iPad Pro zu verpflanzen.

Ein reiner Blick auf die Zahlen fällt dementsprechend ernüchternd aus. Unser Testgerät, übrigens dankenswerterweise von Comspot zur Verfügung gestellt, ist ein iPad Pro der 4. Generation mit 12,9 Zoll-Display und 256 GB Speicher und iPadOS 13.4. Für unseren Test ermittelten wir die Leistungspunkte mit den beiden Apps Geekbench 5 und Antutu Benchmark und führten die Tests dann noch einmal auf einem iPad Pro mit 12,9 Zoll der 3. Generation durch. Die einzelnen Ergebnisse sind in der Tabelle aufgelistet.

iPad Pro 2018 iPad Pro 2020 Geekbench 5 Single-CPU 1118 Punkte 1121 Punkte Geekbench 5 Multi-CPU 4667 Punkte 4662 Punkte Geekbench GPU 9238 Metal Score 9849 Metal Score Antutu CPU 187.751 188.310 Punkte Antutu GPU 413.292 376.335 Punkte

(Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Im direkten Vergleich sind beim Single- und Multichore-Ergebnis des Prozessors kaum Unterschiede zu entdecken. Ja, das neue iPad Pro ist im Single-Core-Score schneller, aber nur minimal. Etwas besser sieht es da bei den Testergebnissen der Grafikeinheit aus. Die GPU-Benchmarks sind in unserem Test mit Geekbench 5 knapp 7 Prozent höher als beim Vorgänger. Apple verwendet im A12Z nun aber auch 8 Kerne für die Grafikberechnung. Der A12X musste noch mit vier GPU-Kernen auskommen. Interessanterweise fällt der Grafik-Benchmark von Antutu beim älteren iPad sogar besser aus. Apple verbaut also einen neuen Prozessor, dieser ist aber nur in einem Bereich schneller als sein Vorgänger und das auch nicht in allen Tests.

Was wir dabei aber nicht vergessen dürfen, ist ein Blick auf die am Anfang bereits beschriebene Konkurrenz. Apple kann es sich schlicht leisten, seinen bisherigen iPad-Pro-Prozessor mit einem kleinen Update zu versehen, ohne dabei von anderen Herstellern ein- oder gar überholt zu werden. Das Samsung Galaxy Tab S6 kommt bei Geekbench 5 auf einen Single-Score-Wert von 713 Punkten, das Huawei MatePad Pro kommt auf einen Wert von 778 Punkten. Und selbst außerhalb des Tablet-Marktes kann das iPad Pro mit der Leistung vieler Notebooks mithalten.

Maus und Trackpad-Support im neuen iPad Pro

Apples Marketingstrategie für das neue iPad Pro steht unter dem Motto: „Dein nächster PC ist kein PC.“ Damit ist der im Vergleich zum PC-Markt starke Prozessor gemeint, aber natürlich auch der mit iPadOS 13.4 eingeführte Support für Trackpads und Mäuse. Apple verspricht damit ein Notebook für viele Nutzer überflüssig zu machen und bietet auch gleich die passende Hülle mit Tastatur und Trackpad dafür.

Aber zum einen ist das Magic Keyboard mit Trackpad erst ab Mai lieferbar und ist damit nicht Bestandteil dieses Tests, zum anderen ist der Trackpad-Support kein Hardware- sondern Software-Update und nicht nur dem neuen iPad Pro vorbehalten. Auch alle älteren iPad-Pro-Modelle, das iPad Air ab der 2. Generation, das iPad ab der 5. Generation und das iPad mini ab der 4. Generation unterstützen die Funktion. Wie gut das im Alltag funktioniert, verraten wir in einem extra Testartikel in den kommenden Tagen und sobald im Mai das neue Trackpad-Cover von Apple erschienen ist.

iPad Pro 2020: Preise und Verfügbarkeit

Apple geht beim neuen iPad Pro einen Punkt an, den wir beim Test des Vorgängers noch kritisiert hatten. Die günstigste Version ist nämlich nun mit 128 GB Speicher ausgestattet. Das Modell mit 64 GB wird ersatzlos gestrichen – gut so. Wir begrüßen diese Entscheidung insofern, als dass ein iPad Pro mit seiner Hardware sehr gut für die Bearbeitung von hochauflösenden Fotos und Videos geeignet ist. Da kann man nicht genügend Speicher haben. Und eine nachträgliche Erweiterung des iPad-Speichers ist nicht möglich.

Beim Preis ändert sich wenig. Das 11-Zoll-Modell mit 128 GB Speicher und WiFi kostet 879 Euro. Wer das große Modell mit 12,9 Zoll-Display, 1 TB Speicher und LTE-Modul haben möchte, der muss 1819 Euro auf den Tisch legen.

Die Verfügbarkeit ist trotz Corona-Pandemie gewährleitet. Aktuell gibt Apple die Lieferzeit je nach Modell mit zwei bis drei Wochen an. Eine Abholung im Apple Store ist aktuell nicht möglich.

Fazit

Auf den ersten Blick hat sich beim iPad Pro nicht viel getan. Der Prozessor ist keine komplette Neuentwicklung, der Trackpad-Support ist ein Software-Feature und beim Kamera-Modul ist ein neues Objektiv und ein neuer Sensor hinzugekommen. Alle diese Verbesserungen sind sinnvoll und heben das iPad Pro weiter von anderen Apple-Tablets und der Konkurrenz ab. Für ein endgültiges Fazit ist es allerdings zu früh, denn der LiDAR-Sensor und das Magic Keyboard mit Trackpad sind wichtige Faktoren für ein abschließendes Urteil zum neuen iPad Pro.



Der Sensor wird dann spannend, wenn die Entwickler von Drittanbieter-Apps sein Potenzial ausreizen – einige solcher Apps sind bereits in der Entwicklung. Und das Magic Keyboard mit Trackpad könnte tatsächlich der fehlende Schlüssel, beziehungsweise der sogenannte „Missing Link“ zwischen dem iPad und einem MacBook sein. Ob das iPad dann wirklich ein vollwertiger Ersatz für einen PC ist, wird sich erst dann zeigen können.



Aber für wen ist das neue iPad Pro geeignet? Für alle Menschen, die ein Apple-Tablet professionell einsetzen wollen. In Verbindung mit dem Apple Pencil 2 ist das iPad Pro weiterhin ein großartiges Zeichentablett und der starke Prozessor kommt mit Bild- und Videobearbeitung spielend klar. Dank den neuen Mikrofonen ist das Gerät nun auch für Musiker und Podcaster interessant, die möglichst mobil unterwegs sein möchten.



Muss man umsteigen, wenn man bereits das Vorgängermodell besitzt? Nein, denn dafür sind die Änderungen zu gering. Viel eher gilt: Wer bisher schon mit dem Gedanken gespielt hat, sich ein iPad Pro zu kaufen, der sollte weiterhin einen Blick auf den Vorgänger werfen, dieser dürfte jetzt nämlich im Preis fallen.

Testergebnis Produktname iPad Pro (4. Generation) Hersteller Apple Preis ab 879 € Webseite www.apple.com Pro LiDAR-Scanner verbessert AR-Inhalte spürbar

LiDAR-Scanner verbessert AR-Inhalte spürbar Mikrofone und Lautsprecher sind toll Contra Bisher nur Maßband-App mit vollem LiDAR-Support Bewertung 1.2

sehr gut

