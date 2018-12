12.12.2018 - 10:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.12.2018 - 10:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In vielerlei Hinsicht ist das iPhone ein praktisches Allroundgerät, das Sie bei den meisten alltäglichen Aufgaben unterstützt. Sie erreichen schnell Ihre Freunde und Familie per Sprache oder Text, können schnell Informationen nachschlagen oder behalten Ihre Gesundheit im Blick. Natürlich kann das Apple-Telefon auch einfachste Aufgaben übernehmen, wofür Sie vorher ein zusätzliches Gerät benötigten - beispielsweise eine Eieruhr.

Der Aufschei war groß als Apple den HomePod im Frühjahr 2018 auf den Markt brachte und dieser im Gegensatz zu Alexa und dem Google Assistant nicht mehrere Timer gleichzeitig unterstützte. Weniger Aufregung gibt es hingegen, dass das iPhone auch nach zwölf Softwaregenerationen dieses Feature ebenfalls nicht anbietet beziehungsweise nur über Umwege. Wir möchten Ihnen kurz die Grundlagen mit Apple integrierten Timer erklären und dann auf Drittanbieter eingeben, die mehrere Timer zulassen.

Grundlagen: So stellen Sie ein Timer auf dem iPhone

Im einfachsten Fall sagen Sie „Hey Siri“ oder halten die Seitentaste (ab iPhone X) beziehungsweise den Home-Button kurz gedrückt und sagen dann: „Timer auf XX Minuten“. Siri kommt diesem Befehl in der Regel nach. Alternativ können Sie auch auf dem Home-Bildschirm die App „Uhr“ öffnen. Tippen Sie dann unten rechts auf „Timer“. Stellen Sie nun auf den digitalen Drehrädchen die Stunden, Minuten und Sekunden ein die der Timer laufen soll. Darunter wählen Sie nun neben „Timer-Ende“ einen Sound aus, der zum Abschluss wiedergegeben wird. Nun noch ein Tipp auf „Start“ und losgeht's.

App „Uhr“ öffnen

Reiter „Timer“ auswählen

Stunden, Minuten und Sekunden einstellen

Sound auswählen

Auf „Start“ drücken

Profi-Tipp: Anstatt einen Sound auszuwählen, können unter „Timer-Ende“ auch die Option „Wiedergabe stoppen“ auswählen, um jegliche Audiowiedergabe nach dem Ablauf des Timers zu stoppen. Dies eignet sich ausgezeichnet als integrierter Sleep-Timer.

Mehrere Timer benötigen eine Drittanbieter-App

Obwohl Siri am HomePod mehrere Timer stellen kann, funktioniert dies nicht am iPhone. Hier müssen Sie leider auf eine Drittanbieter-App setzen. Mit der App „Timer+“ erhalten Sie im App Store eine kostenfreie und werbefinanzierte Lösung, die per In-App-Kauf für 3,49 Euro auch ohne Werbung verfügbar ist.

Nach dem Herunterladen öffnen Sie Timer+ und tippen oben rechts auf das Plus-Symbol, um mehrere Timer hinzuzufügen. Diese stellen Sie auf gewohnte Weise ein und drücken schließlich die Start-Taste.

Laden im App Store Timer+ Entwickler: Minima Software LLC Preis: Gratis

Laden

