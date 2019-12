So nehmen Sie Sprachmemos mit der Apple Watch auf

Sprachmemos aufnehmen

Mit watchOS 6 reichte Apple nicht nur den überfälligen Taschenrechner nach, sondern auch die Sprachmemos-App. Damit verwandelt Apple die Apple Watch in ein Diktiergerät für das Handgelenk, das sich mit dem iPhone, iPad und Mac synchronisiert.

Für eine neue Sprachaufnahme öffnen Sie die App vom Home-Bildschirm aus und tippen Sie auf den großen, roten Button, um die Aufnahme zu beginnen. Zum Beenden tippen Sie erneut darauf.

Neue Namen für Sprachmemos

Anders als am iPhone werden die Aufnahmen nicht automatisch mit dem Aufnahmeort verknüpft und werden damit standardmäßig als „Aufnahme“ bezeichnet. Der Name lässt sich jedoch ändern. Tippen Sie dazu in der Sprachmemos-App auf die Aufnahme und dann gleich oben auf den Namen. Sie können einen neuen Namen nun entweder „Diktieren“ oder „Kritzeln“. Sobald Sie einen neuen Namen festgelegt haben, tippen Sie rechts oben auf „Fertig“.

