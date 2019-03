13.03.2019 - 10:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Als das erste iPhone vor mehr als elf Jahren auf den Markt kam, war stets ein Mac oder Windows-PC mit iTunes möglich. Die Software diente zur Ersteinrichtung, Aktivierung und natürlich für Backups. Im Laufe der Zeit veränderte sich dies und iCloud machte die automatischen Backups einfacher. Allerdings gibt es immer noch Nutzer, die lieber eine lokale Datensicherung bevorzugen. Wir möchten Ihnen kurz zeigen, wo Sie die Dateien finden können.

Gerade Nutzer und Entwickler die eine Betasoftware verwenden, sollten stets ein Backup der Geräte durchführen. Am sichersten (auch vor dem Überschreiben) ist daher eine lokale Datensicherung auf dem Computer meist eine sehr sinnvolle Variante. Vor allem die Archivierungsfunktion, die nahezu alle Daten sichert und das Backup vor dem Überschreiben schützt, erweist sich als äußerst praktisch.

Hier finden Sie die iOS-Backups auf dem Mac

Mit Systemdaten, Sicherungsdateien und mehr tut sich der Mac schwer. Oftmals sind diese sehr versteckt und teilsweise gar nicht sichtbar, da Apple den Schein eines einfachen und aufgeräumten Betriebssystems wahren möchte. Etwa die in iTunes getätigten iOS-Backups finden Sie nicht ganz so einfach. Öffnen Sie dazu den Finder und klicken Sie in der Menüleiste auf „Gehe zu“ und wählen „Gehe zu Ordner“ aus. Geben Sie nun ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/ in das Feld ein und klicken auf „Öffnen“. Der Ordner wird geöffnet und Sie sehen Unterordner mit langen Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen. Dahinter verbergen sich die einzelnen Backups.

Hier finden Sie die iOS-Backups auf einem Windows-PC

Wenn Sie anstatt eines Mac-Computers einen Windows-PC verwenden, dann gestaltet sich die Suche etwas komplizierter, da der Speicherort abhängig von der Windows-Version ist. Nutzen Sie etwa einen PC mit Windows XP, dann finden Sie die Backupdateien unter \Documents and Settings\(Nutzername)\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Wenn Sie jedoch ein neueres Betriebssystem (Windows 7, 8 oder 10) verwenden, dann finden Sie die Dateien in \Users\(Nutzername)\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\

Egal, ob Sie einen Windows-PC oder einen Mac nutzen – die Backup-Ordner können Sie entweder löschen, um mehr Speicherplatz zu schaffen oder Sie sichern sie beispielsweise auf einer externen Festplatte, um eine weitere Sicherheitskopie zu erhalten.

