So erstellst du E-Mail-Signaturen für dein iPhone

So kannst du E-Mail-Signaturen anlegen

Glücklicherweise kannst du auf dem iPhone im Handumdrehen E-Mail-Signaturen anlegen. Wir zeigen dir, wie du ganz leicht die standardmäßige Signatur „Von meinem iPhone gesendet“ änderst und durch eine individuelle ersetzt.

Hinweis: Bilder oder andere grafische Elemente lassen sich leider immer noch nicht einfügen, sodass die Signatur weiterhin auf klassischen Text begrenzt ist.

Schritt 1: Nimm dein iPhone oder iPad zur Hand und öffne die Einstellungs-App.

Schritt 2: Scrolle etwas nach unten und tippe auf den Eintrag „Mail“.

Schritt 3: Du siehst nun eine umfangreiche Übersicht mit allen Einstellungen zur Mail-App. Tippe auf „Signatur“.

Schritt 4: Im Gegensatz zu den Signaturen am Mac kannst du unter iOS nur eine Signatur je Account oder eine für alle anlegen. Dies ist natürlich ungünstig, wenn du beruflich intern und extern sowie mit fremdsprachigen Partnern arbeitest. Jedoch hast du hier keine echte Alternative. Wählst du nun „Pro Account“ aus, kannst du beispielsweise für deine geschäftliche wie auch für deine private E-Mail-Adresse eine separate Signatur einstellen. Möchtest du hingegen überall dieselbe verwenden, dann wähle „Alle Accounts“ aus.

Schritt 5: Sobald du deine Signaturen angelegt hast, tippe auf „< Mail“ und verlasse die Einstellungen-App. Die Signaturen werden nun automatisch am Ende deiner E-Mails angehangen.

Tipp: Du kannst auch einfach eine umfangreichere Signatur am Mac erstellen und diese dann per E-Mail an dich selbst schicken. Kopiere anschließend die gesamte Signatur in das Textfeld, dass bei Schritt 4 eingeblendet wird.

