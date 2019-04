11.04.2019 - 08:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



11.04.2019 - 08:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wie alle Geräte sollten Sie in manchen Fällen auch den HomePod einfach auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Egal, ob der Lautsprecher nach einem Neustart nicht reagiert, Sie ihn zur Reparatur einschicken müssen, ihn verkaufen oder einfach nur an Apple zurücksenden – das Zurücksetzen löscht die Verbindung zur Ihrer Apple-ID und Ihre Daten. Apple bietet Ihnen daher auch mehrere Möglichkeiten für den HomePod an, die wir Ihnen gerne erklären möchten.

Hinweis: Wenn Sie mehrere HomePod-Lautsprecher verwenden und diese vielleicht auch zu einem Stereopaar verbunden haben, dann müssen Sie die Verknüpfung vor dem Zurücksetzen auflösen.

Home-App: Der einfache Weg zu den Werkseinstellungen

Am leichtesten können Sie den HomePod zurücksetzen, indem Sie die Home-App auf dem iPhone oder iPad verwenden. Tippen Sie auf „Zuhause“ oder „Räume“ und halten Sie dann Ihren Finger auf den HomePod gedrückt. Wählen Sie dann die Option „Einstellungen“ aus. Tippen Sie am unteren Ende der Einstellung auf „Gerät entfernen“. Nach wenigen Augenblicken ist Ihr HomePod wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Seit macOS Mojave ist das Zurücksetzen auf selben Wege auch am Mac möglich.

Kurzfassung:

Home-App öffnen

Finger auf „HomePod“ gedrückt halten

„Einstellungen“ auswählen

„Gerät entfernen“ antippen

HomePod ohne App zurücksetzen – So geht's

Sollte ein Softwarefehler vorliegen oder Sie haben kein iOS-Gerät zur Hand, dann können Sie den HomePod auch auf eine andere Art zurücksetzen. Trennen Sie ihn dazu zunächst vom Stromnetz und schließen Sie den Siri-Lautsprecher dann nach fünf Sekunden wieder an. Nach weiteren fünf Sekunden drücken Sie mit Ihrem Finger auf das Display an der Oberseite und halten es gedrückt. Das zuvor weiße Licht wird nun rot und lassen Ihren Finger weiterhin auf dem Gerät. Siri wird Ihnen im Anschluss mitteilen, dass der smarte Lautsprecher nun zurückgesetzt wird. Nach kurzer Zeit hören Sie drei Töne. Diese teilen Ihnen mit, dass Sie den Finger nun anheben können und das Gerät wieder auf Werkseinstellung ist.

Kurzfassung:

HomePod vom Strom trennen

Nach fünf Sekunden wieder anschließen

Nach weiteren fünf Sekunden den Finger auf die Oberseite legen & halten

Licht wechselt von weiß auf rot

Finger weiterhin auf der Oberseite gedrückt lassen

Siri sagt Ihnen, dass der HomePod zurückgesetzt wird

Drei Töne signalisieren das Ende - Finger kann wieder vom HomePod genommen werden

