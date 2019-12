Safari-Verlauf löschen? Diese Daten werden ebenfalls entfernt

So schnell löschen Sie den Safari-Verlauf

Möchten Sie Ihrem beziehungsweise Ihrer Liebsten eine Überraschung bestellen oder weitere Informationen darüber suchen, dann kann es durchaus sinnvoll den Safari-Verlauf zu löschen. Allerdings empfehlen wir Ihnen eher den privaten Surfmodus, den wir Ihnen bereits vor einiger Zeit vorgestellt haben. Sollten Sie dennoch in die Verlegenheit gekommen sein und haben ein normales Fenster genutzt, dann ist dies kein Problem. Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Verlauf“ und dann auf „Verlauf löschen“. Wählen Sie nun einen Zeitraum aus dem Dropdown-Menü aus, beispielsweise den Verlauf „der letzten Stunde“.

Diese Daten werden mit dem Safari-Verlauf entfernt

Sollten Sie den gesamten Verlauf löschen, dann werden folgende Daten entfernt:

Verlauf der besuchten Webseiten

Liste der häufig besuchten Webseiten und damit auch nicht gesicherte Top Sites

Sucheinträge

Webseiten-Icons

Sämtliche Einträge hinter „Vor" und „"Zurück"

Freigaben für Webseiten (Standort, WebGL, Plug-in-Inhalte)

Webseiten, die Mitteilungen geschickt haben

Liste der heruntergeladenen Dateien

Websites für schnelle Website-Suche



