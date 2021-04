Safari am Mac: So erstellst du einen Screenshot von einer Website ohne zusätzliche Software

Manchmal ist es einfach notwendig, dass man einen Screenshot von einer Webseite machen muss. Nicht selten kommt es dann vor, dass dieser nicht nur einen kleinen Teil abdecken soll, sondern stattdessen die ganze Seite umfassen soll. Leider bietet Apples Bildschirmfoto-Funktion am Mac noch keine Möglichkeit, dies mit einfachen Mitteln zu schaffen. Lediglich am iPhone und iPad funktioniert dies mit wenigen Fingertipps. Mit Safari kannst du am Mac jedoch einen kleinen Trick anwenden, damit dir der Screenshot dennoch gelingt – und zwar ohne zusätzliche Software.

Ein ganze Webseite in Safari als Screenshot aufnehmen – so geht's

Ganz einfach ist dies jedoch nicht. Daher führen wir dich Schritt für Schritt durch die Vorbereitung, die später nicht mehr notwendig ist.

Öffne zunächst Safari auf deinem Mac und klicke in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Safari“. Wähle dort den Eintrag „Einstellungen“ aus. Im Einstellungsmenü rufst du nun den Karteireiter „Erweitert“ auf, um dort einen Haken vor „Menü Entwickler in der Menüleiste anzeigen“ zu setzen. Danach kannst du die Einstellungen wieder verlassen.

Um nun ein Bildschirmfoto einer Webseite aufzunehmen, rufst du diese in Safari auf. Klicke nun in der Menüleiste auf „Entwickler“ und wähle „Webinformationen einblenden“ aus. Nun erscheint ein Menü mit zahlreichen Einstellungen. Wähle den Reiter „Elemente“ aus. Klicke nun mit der rechten Maustaste auf die erste Codezeile, die mit „“>

Wie bereits erwähnt, klappt dies am iPhone und iPad deutlich leichter. Dort öffnest du lediglich eine Webseite und nimmst einen Screenshot auf. Tippe dann auf die Vorschau und wähle dann „Ganze Seite“ aus, bevor du auf „Fertig“ tippst und die Aufnahme speicherst.

