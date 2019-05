06.05.2019 - 09:42 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Mit der Apple Watch ist Apple seit Jahren der Marktführer im Bereich Smartwatch. Dabei erfreut sich das Unternehmen über einen großen Kundenkreis. Jährlich kommen daher Soft- und Hardware-Upgrades. Letztere reichen von GPS über LTE bis hin zu einem größeren Display. Bei dem Display ist jedoch eine Sache anders als beim iPhone, iPad oder einem Mac: Es verfügt leider nicht über einen Umgebungslichtsensor, sodass sich die Helligkeit nicht variabel anpasst.

Die Helligkeit spielt bei Apple jedoch eine große Rolle. Seit einiger Zeit gibt Apple die Helligkeit von Displays in Nits an. Mit 1000 Nits besitzt die Apple Watch eine hohe Leuchtkraft, die der Helligkeit von 1000 Kerzen entspricht. Dadurch sorgt Apple gleichzeitig für zwei Dinge:

Auf der einen Seite ist das Display bei hoher Helligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich besser lesbar. Diese Lesbarkeit kommt jedoch zu einem hohen Preis, da darunter die Akkulaufzeit leidet. Da die Watch leider nicht über einen Umgebungssensor verfügt, wird diese Helligkeit nicht automatisch an die Gegebenheiten angepasst. Ist also die volle Helligkeit eingestellt, dann kann dies vor allem in dunklen Umgebungen schnell auf die Augen gehen. Es kann sich daher lohnen, wenn Sie einen guten Mittelwert auswählen. Wir zeigen Ihnen gerne, wie das funktioniert.

Display-Helligkeit der Apple Watch anpassen

Die Helligkeit der Apple Watch passt sich leider nicht an die Lichtverhältnisse in der Umgebung an. Um entsprechende Anpassungen vorzunehmen, öffnen Sie die Watch-App auf Ihrem iPhone und tippen auf den Reiter „Meine Uhr“. Wählen Sie dann „Helligkeit & Textgröße“ aus und legen die Helligkeit fest. Sie haben hier lediglich drei Stufen zur Auswahl, sodass Sie hier nur die Auswahl hell, mittel und dunkel haben. Wir empfehlen Ihnen die mittlere Stufe, um sowohl bei hellen als auch dunklen Umgebungen keine größeren Einbußen in Kauf zu nehmen und gleichzeitig den Akku im Vergleich zur maximalen Helligkeit schonen.

