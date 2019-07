26.07.2019 - 08:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.07.2019 - 08:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Safari lässt sich ganz leicht anpassen (Bild: CC0)

Am iPad steht der Safari-Browser der macOS-Version in puncto Funktionsumfang mittlerweile nur wenig nach. Mit iPadOS kommen weitere Features wie ein Downloadmanager hinzu, aber dennoch fehlen etwa Erweiterungen und dergleichen, aber lässt es sich gut an die Wünsche des Nutzers anpassen. Wir möchten Ihnen daher zeigen, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen und was Ihnen die verschiedenen Einstellungen an Mehrwert bringen, wenn Sie Safari am iPad nutzen.

Die Tableiste in Safari am iPad anzeigen

Wie auch in iPhone-Version von Safari kann man sich am iPad die geöffneten Tabs direkt unter der Adressleiste anzeigen lassen, um so schnell zur gewünschten Seite zu gelangen. Damit man die einzelnen Tabs jedoch angezeigt bekommt, muss man diese erst aktivieren. Dazu öffnet man erst die Einstellungen und wählt dann den Unterpunkt „Safari“ aus. In den Einstellungen aktiviert man nun die Option „Tableiste einblenden“ mit dem Regler nach rechts daneben. Direkt darüber lassen sich auch eine Leiste mit Ihren Favoriten einblenden. Allerdings kann dies je nach iPad-Größe unterschiedlich sinnvoll sein.

Häufig besuchte Webseiten in neuen Tabs nicht anzeigen

Üblicherweise werden Ihre Favoriten und oft besuchte Seiten angezeigt, wenn Sie ein neues leeres Tab öffnen. Letztere können Sie allerdings ganz einfach ausblenden, in dem Sie wieder die Einstellungen öffnen und „Safari“ aus der linken Seitenleiste auswählen. Rechts erscheinen nun verschiedene Einstellungen für Safari am iPad. Schieben Sie den Regler neben „Häufig besuchte Websites“ nach links und schon werden Ihnen diese nicht mehr in leeren Tabs angezeigt.

Wenn Sie sich schon in den Safari-Einstellungen befinden, können wir Ihnen noch empfehlen die Funktion „Neue Tabs im Hintergrund öffnen" zu aktivieren. Dadurch wechseln Sie nicht plötzlich von dem aktuellen Tab in ein neues. Dies können Sie dann problemlos zu einem späterem Zeitpunkt nachholen.

